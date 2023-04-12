Как решето: почему озоновый слой Земли продолжает разрушаться

Ученые опубликовали исследование, согласно которому в атмосфере Земли увеличивается количество пяти озоноразрушающих веществ. И это несмотря на то, что их использование и производство запрещены. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Когда во второй половине XX века человечество обнаружило, что озоновый слой в атмосфере истончается, ученые начали искать причины этого явления. Выяснилось, что в основном виноваты хлор- и бромсодержащие фреоны. Это вещества, которые тогда активно применяли в качестве хладагентов, пропеллентов, вспенивателей, растворителей и так далее.

Каждый аэрозольный баллончик, огнетушитель и неисправный холодильник выбрасывали в атмосферу фреон, который десятилетиями скапливался над полюсами и разрушал озоновый слой. А ведь он – естественная защита планеты от ультрафиолетового излучения Солнца! Дальнейшая цепочка понятна: нет озона – выше нагрев поверхности – сильнее тают ледники – растет уровень мирового океана со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Ученые забили тревогу, но достучаться до общественного мнения смогли только к середине 1980-х. Тогда над Антарктидой образовалась настоящая озоновая дыра диаметром больше тысячи километров. Через несколько лет – в 1989 году – промышленно развитые страны подписали международный Монреальский протокол, который запрещал производить и использовать химические вещества, разрушающие озоновый слой Земли.

Массово использовать фреоны перестали, но это не привело к мгновенному эффекту. Понадобились десятилетия, чтобы озоновая дыра сначала уменьшилась, а потом затянулась. Хотя и не навсегда – небольшие дыры по-прежнему появляются в озоновом слое ежегодно.

Казалось, проблема решена: Монреальский протокол даже называют самым удачным международным соглашением за всю историю. Однако недавно группа изучающих стратосферу ученых опубликовала исследование, согласно которому опасность нельзя считать миновавшей.



Установлено, что в атмосфере по-прежнему растет количество пяти различных веществ, которые не только разрушают озон, но и способствуют нагреванию планеты. В 2020-м они оказали на атмосферу совокупный эффект, эквивалентный примерно 47 миллионам тонн углекислого газа. Примерно столько CO2 вырабатывает за год одна такая страна, как Швейцария или Швеция.

Самое неприятное заключается в том, что источники озоноразрушающих веществ неизвестны. А потому исследователи могут назвать лишь предполагаемые причины явления. Возможно, какая-то из стран нарушает Монреальский протокол и продолжает производить фреоны. Но даже если это и так, то отследить, какая именно, невозможно. Да и ученые не стремятся выдвигать обвинения и затевать международный скандал. Хотя и указывают в качестве предполагаемого источника Азиатский регион.

Еще одна вероятная причина может заключаться в формулировках самого Монреальского протокола. Фреоны было запрещено производить только "для целей, допускающих попадание в атмосферу". Но их по-прежнему используют во многих технологических процессах в самых разных отраслях промышленности.

По горькой иронии три соединения из описанных в исследовании являются ингредиентами или побочными продуктами при производстве озонобезопасных химических веществ, которые были изобретены для замены фреонов! Возможно, они просачиваются в атмосферу во время технологических процессов. Причем происходит это в таких количествах, что утечки оказывают ощутимое воздействие на планетарный озон.

Словом, концентрация опасных веществ растет. Почему это происходит – никто не знает, и как с этим бороться – неизвестно. Надеемся, что очень скоро ученые найдут ответы на все эти вопросы.

Хотя…

