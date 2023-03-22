Страшнее, чем кажется: ученые предупредили о новой астероидной угрозе Земле

Специалисты из Центра космических полетов имени Годдарда NASA провели новый анализ метеоритных ударных кратеров на Земле. Они полагают, что человечество сильно недооценивает астероидную угрозу. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: USGS National Map Data Download and Visualization Services/Robert Simmon

Угрозу, которую представляют для Земли космические тела, мы воспринимаем двояко. С одной стороны, мы знаем, что падение гигантского метеорита 66 миллионов лет назад привело к вымиранию динозавров и множества других видов. Но с другой, в нашей персональной памяти хранится разве что падение Челябинского метеорита, по большому счету не причинившее планете никакого вреда. Все дело в разнице размеров: небесный булыжник, уничтоживший древних ящеров, был в диаметре около 10 километров, а под Челябинском упал метеорит, размер которого был "всего лишь" 17 метров.

Согласно современным представлениям, объекты, превышающие в диаметре один километр, падают на нашу планету не так уж часто – примерно один раз в 600–700 тысяч лет. Однако группа исследователей NASA под руководством Джеймса Гарвина представила доклад, из которого следует, что это далеко не так.

Согласно новым расчетам, за последний миллион лет на Землю упало как минимум четыре таких небесных тела. И каждое такое столкновение приводило к взрыву примерно в 10 раз более мощному, чем самая большая ядерная бомба в истории. Причем речь идет только о континентах, на которых видны следы ударов, а поскольку 70% поверхности нашей планеты покрыто океанами, то падений должно быть больше десятка.

Команда Гарвина исследовала ударные кратеры, которые оставили на поверхности Земли упавшие метеориты. Основываясь на спутниковых данных, они составили трехмерные карты четырех таких мест с разрешением около четырех метров и изучили их с помощью новых алгоритмов.

Согласно выкладкам, все четыре кратера оказались намного больше, чем считалось ранее. Например, диаметр никарагуанского кратера Пантасма возрастом около 800 тысяч лет, по новым данным, составляет не 14,8 километра, а более 35. Казахстанский кратер Жаманшин (870 тысяч лет) "увеличился" с 13 до 30,4 километра. А это значит, что все эти исполинские отметины на лице Земли оставлены куда более массивными объектами, чем мы полагали до сих пор. При этом возраст самого древнего из них – около миллиона лет, а значит, за этот срок Земля пережила как минимум четыре сильных столкновения.



Правда, многие исследователи не согласны с выводами Гарвина. По их мнению, полученные результаты нужно тщательно перепроверять, собирать больше доказательств. Во-первых, климатические потрясения, вызванные такими сильными ударами, должны были оставить многочисленные следы в ледяных кернах, океанских или озерных отложениях, а об этом пока ничего не известно. А во-вторых, исследователям необходимо посетить места падений, чтобы найти деформированные породы и гравитационные аномалии, которые укажут на истинные края кратера.

Конечно, сегодня ученые разрабатывают систему метеоритной защиты Земли. Мы уже много лет наблюдаем за астероидами и составляем их подробные каталоги, вычисляя их орбиты и вероятность столкновения с планетой. Мало того, недавно выяснилось, что достаточно крупные небесные тела можно буквально сталкивать с пути, направив на них космические аппараты с достаточно большой скоростью. То есть если астрономы обнаружат опасный астероид, если у него будет не слишком запредельная масса, если у нас будет достаточно времени, то мы сможем отправить к нему зонд и откорректировать опасную траекторию.

Но главное тут – многочисленные "если, если, если". Остается только надеяться, что в ближайшие пару тысяч лет ничего плохого не произойдет, а за это время ученые изобретут новые технологии и для обнаружения астероидов, и для их перенаправления. Мы все-таки немного умнее динозавров.

Хотя...