Первые "звоночки": чем опасен для Земли новый цикл активности Солнца

Астрофизики предупреждают о том, что Солнце входит в активную фазу 11-летнего цикла. Солнечных вспышек и магнитных бурь станет намного больше. О том, почему сегодня они могут быть более опасными, чем в прошлый раз, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



17 февраля 2023 года обсерватория солнечной динамики NASA сделала снимок в ультрафиолетовом спектре, на котором отчетливо видна яркая вспышка на левом краю солнечного диска.

Несмотря на впечатляющее изображение, это далеко не самая мощная вспышка нашего светила. Наоборот, выброс был достаточно мягким – примерно в 100 раз слабее самого сильного из зарегистрированных, который произошел в 2003 году. Тогда сильнейший поток заряженных частиц не достиг Земли только потому, что был направлен в сторону от нашей планеты.

И все же февральский всплеск этого года, вызвавший радиопомехи и северные сияния, должен заставить нас насторожиться. Дело в том, что сейчас Солнце входит в наиболее бурную фазу своего 11-летнего цикла активности, и это только первый "звоночек".

Жизнь нашей звезды можно описать событиями, повторяющимися приблизительно каждые 11 лет. В первые четыре года на Солнце активно появляются пятна, и в этот период возникает максимальное число корональных выбросов массы, радиационных бурь и вспышек. Затем количество этих событий постепенно уменьшается, этот спад длится примерно семь лет, и это называют периодом солнечного минимума. Именно сейчас эти спокойные годы заканчиваются – светило просыпается для бурной деятельности. Нас ждет солнечный максимум.

Если очень сильно упрощать, то Солнце – это гигантский шар, состоящий из перегретой плазмы, окруженный магнитными полями чудовищной силы. Их активность растет и уменьшается в рамках 11-летнего цикла, и астрономы пока толком не понимают, почему так происходит.

Не понимают они и причин появления пятен – темных областей на поверхности звезды. Зато ученые знают, что именно пятна являются источниками солнечных извержений. Чем больше пятно, тем сильнее будет выброс. А чем активнее Солнце, тем больше темных областей и тем они крупнее. Эти процессы мы научились более-менее точно предсказывать, но нынешний цикл выбивается из прогнозов: пятен на Солнце появляется больше, чем ожидалось.



Интенсивные вспышки могут вызывать радиопомехи и проблемы с энергоснабжением – так случилось в 1989 году, когда весь канадский Квебек остался без электричества. Корональные выбросы массы способны порождать геомагнитные бури, вызывающие полярные сияния и головные боли у метеозависимых людей. Но есть и другие аспекты, порой довольно неожиданные.

Атмосфера Земли, как и любое другое тело, расширяется от тепла и сжимается от холода. В феврале прошлого года компания SpaceX запустила на низкую околоземную орбиту 49 спутников Starlink. Планировалось, что они проведут там несколько месяцев, прежде чем войдут в атмосферу и сгорят в ней. Но всего через пару дней 40 из них сошли с орбиты и были уничтожены трением о воздух. Причиной послужила солнечная буря: нагретая ею атмосфера Земли расширилась, спутники начали тормозить о воздух и в конце концов упали.

Этот пример – лишь один из многих, и со временем количество таких инцидентов будет только расти, поскольку спутников становится все больше. В том же 1989 году вокруг Земли летало меньше 500 орбитальных аппаратов, а сегодня по орбитам движутся более 5,7 тысячи спутников.

Человечество все активнее осваивает ближний космос, и не учитывать при этом активность Солнца нельзя. Кстати, пик нынешнего солнечного цикла будет достигнут в 2025 году – именно на этот год назначен третий этап проекта "Артемида", в рамках которого NASA планирует доставить людей на Луну. И можно предположить, что с запуском возникнут проблемы, которых не было бы в фазу спокойного Солнца.

К сожалению, астрофизики знают довольно мало о причинах возникновения вспышек на Солнце. А значит, и предсказывать их можно только приблизительно, не говоря уже о прогнозах мощности и направления. Поэтому земные технологии вступают в фазу турбулентности, и особенно это касается околоземной космонавтики, систем связи и энергоснабжения. Будем надеяться, что ничего страшного не случится.

Хотя...