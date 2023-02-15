Астроном рассказал, когда на Землю может упасть похожий на Челябинский метеорит

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Метеорит, похожий на Челябинский, может упасть на Землю в следующие несколько десятилетий. Такое предположение в разговоре с Москвой 24 сделал заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

15 февраля 2023 года исполнилось 10 лет с момента падения на Землю Челябинского метеорита. Небесное тело диаметром от 17 до 20 метров и массой до 13 тысяч тонн вошло в атмосферу Земли и взорвалось в ее плотных слоях. Многочисленные фрагменты упали на обширной территории Челябинской области. Наиболее крупные из них были обнаружены близ озера Чебаркуль.

Дмитрий Вибе подчеркнул, что небесные тела, к которым относится и метеорит, пока известны довольно плохо. Поэтому точно спрогнозировать, когда именно упадет следующий, абсолютно невозможно.

"О том, что такое событие будет еще неоднократно происходить, можно говорить совершенно уверенно. Потому что это было далеко не последнее малое небесное тело в солнечной системе. Но предсказывать мы пока такие события не умеем", – отметил эксперт.



Дмитрий Вибе заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Примерная частота – это раз в несколько десятилетий, но на всю территорию земного шара. То есть мы можем ожидать, что в следующие несколько десятилетий такое же тело упадет на Землю. Но куда именно – это мы сказать не можем.

Ранее в Институте прикладной математики имени М. В. Келдыша Российской академии наук сообщили, что 16 февраля крупный астероид сблизится с Землей до расстояния 4,6 миллиона километров. Отмечается, что небесное тело движется со скоростью 24,6 километра в секунду. По словам ученых, оценить траекторию движения и степень его опасности возможно с помощью точной астрометрии.

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