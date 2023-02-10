Илон Маск заявил, что люди высадятся на Марс в течение 10 лет

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Люди высадятся на поверхность Марса в течение 10 лет. С таким заявлением выступил основатель американской компании SpaceX Илон Маск.

"Стоит признать, что я оптимист, но, полагаю, что через 5 лет это (высадка людей на Марсе. – Прим. ред.) возможно, а через 10 лет – весьма вероятно", – написал он в своем Twitter.

Ранее компания SpaceX провела успешное огневое наземное испытание строящегося космического корабля Starship, который и должен, по плану Маска, доставить людей на Марс. До этого все летные испытания заканчивались разрушением аппарата.

Прежде сообщалось, что зонд InSight завершил четырехлетнюю миссию на Марсе из-за нехватки энергии. Зонд InSight сел на Марс в декабре 2018 года для поисков марсотрясений и изучения внутренней структуры планеты. Только за первые полгода работы он зафиксировал около 170 марсотрясений.



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