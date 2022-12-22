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Зонд InSight завершил четырехлетнюю миссию на Марсе из-за нехватки энергии, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Диспетчеры миссии не удалось связаться с посадочным модулем после двух последовательных попыток, из чего следует, что в солнечных батареях космического корабля закончилась энергия", – отметили в сообщении.

В NASA уточнили, что специалисты еще будут предпринимать попытки принять сигнал от аппарата, хотя успех маловероятен. В последний раз InSight связывался с Землей 15 декабря.

Зонд InSight совершил посадку на Марс в декабре 2018 года для поисков марсотрясений и изучения внутренней структуры планеты. За первые полгода работы аппарат зафиксировал около 170 марсотрясений, с помощью которых ученые определили размеры ядра Марса, его коры и мантии.

Ранее сообщалось, что американский зонд NASA InSight зафиксировал подземные толчки магнитудой 3,3 на Марсе. Они были зарегистрированы в районе Окаменелости Цербера. В этом районе уже было зафиксировано около 500 землетрясений.

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