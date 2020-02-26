Зонд на Марсе обнаружил явные доказательства местной сейсмической активности

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Зонд InSight зафиксировал первые явные признаки сейсмической активности на Марсе. Особые детекторы SIES уловили колебания грунта на высоких и малых частотах, как сообщается на официальном сайте NASA, американского космического агентства.

Руководитель миссии InSight в NASA Брюс Банердт заявил, что изначальные предположения ученых оказались заниженными. Специалист в целом сравнил Марс с районами Земли, удаленными от разломов и зон напряжения.

"Мы доказали, что Марс является сейсмически активной планетой. Его недра оказались гораздо более активными, чем у Луны, но менее беспокойными, чем на Земле", – подчеркнул Банердт.

Запущенный в 2018 году космический зонд In Sight впервые смог пробурить грунт на Марсе в конце февраля 2019 года. Датчики SEIS зафиксировали в ходе эксперимента 174 сейсмических всплеска, причем большинство были высокочастотными. 24 низкочастотных, по предположениям ученых, зародились на глубине 20-30 километров.

Наивысшая сейсмическая активность приходится на так называемые Уступы Цербера. Здесь, в частности, действовали вулканы, последние извержения которых пришлись на период примерно 10 миллионов лет назад.

Впервые землетрясения на Марсе официально зарегистрировали в апреле 2019 года. Сразу после этого ученые приступили к проверке гипотезы о том, что толчки исходили именно из недр планеты, а не с ее поверхности под воздействием внешних факторов.

