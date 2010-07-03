Землетрясение впервые зафиксировали на Марсе

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Французский сейсмометр SEIS на американском посадочном аппарате InSight впервые в истории зафиксировал землетрясение на Марсе.

Как сообщает портал "Мир24" со ссылкой на Французское космическое агентство CNES, землетрясение произошло еще 6 апреля.

Отмечается, что сейсмометр зарегистрировал сигнал, подобный землетрясениям, фиксировавшимся на Луне во время полетов американских пилотируемых космических кораблей Apollo.

Теперь ученые намерены убедиться, что толчки исходили изнутри планеты. Американский посадочный аппарат InSight был запущен с Земли в мае 2018 года и в ноябре сел на поверхность Марса.

Исследователи из США, Индии и Италии ранее изучили снимки, сделанные марсоходом Curiosity и обнаружили на них организмы, похожие на грибы и лишайники.