NASA назвало критерии отбора астронавтов

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Брэнди Дин, представитель Космического центра имени Линдона Джонсона, в преддверии 58-й годовщины первого полета человека в космос озвучила критерии отбора астронавтов.

Центр является подразделением Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и занимается разработкой кораблей, а также обучением астронавтов и подготовкой полетов.

"Главные качества, которые мы ценим, остаются теми же: независимо от того, куда отправятся астронавты, мы хотим, чтобы они были хорошими лидерами и хорошими ведомыми в зависимости, например, от ситуации", – сказала Дин РИА Новости.

В то же время она отметила, что подготовка астронавтов меняется по мере того, как внимание NASA с Международной космической станции (МКС) переключается на отправку людей на Луну и Марс.

Сейчас стать астронавтами NASA готовятся 11 человек, отобранных в 2017 году из более чем из рекордных 18 тысяч заявок. По мнению Дин, интерес к профессии астронавта объясняется популяризацией космической темы, а также миссиями NASA.

12 апреля в России отмечается День космонавтики. В этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток-1" совершил орбитальный облет Земли. Полет в околоземном космическом пространстве продлился 1 час 48 минут.

Ранее сообщалось, что с 12 по 14 апреля ВДНХ ждет москвичей и гостей столицы на фестиваль "Пора в космос", где пройдут бесплатные экскурсии, мастер-классы и кинопоказы в честь Дня космонавтики.