Орбитальная оранжерея и Гагарины. Как отметить День космонавтики на ВДНХ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

С 12 по 14 апреля ВДНХ приглашает москвичей и туристов на фестиваль "Пора в космос", где пройдут бесплатные экскурсии, мастер-классы и кинопоказы в честь Дня космонавтики, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Главная выставка страны традиционно поддержит празднование Дня космонавтики, который отмечается 12 апреля. В павильонах и на открытых площадках ВДНХ пройдут встречи с космонавтами Федором Юрчихиным и Олегом Артемьевым и множество других приуроченных к празднику событий.

"Готовится интересная и насыщенная программа для всех возрастов. Например, можно будет увидеть, как принимаются данные с метеоспутников, посетить бесплатные лекции, мастер-классы, кинопоказы, спектакли и выставки", — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Уточняется, что главным местом праздника станет центр "Космонавтика и авиация". Участники будут проходить космический диктант, который проведет президент центра "Космонавтика и авиация" летчик-космонавт РФ, Герой России Федор Юрчихин. Победителей объявят 16 апреля.

Также посетителям расскажут о космических технологиях, дадут сравнить массу планет на огромных весах. Все желающие смогут увидеть, как в орбитальной оранжерее растет шпинат.



Кроме того, однофамильцы Юрия Гагарина, Сергея Королева, Константина Циолковского, Валентины Терешковой, Алексея Леонова, Анатолия Соловьева, Германа Титова, Георгия Гречко, Светланы Савицкой, Юрия Романенко смогут посетить экспозицию "ХХ век" бесплатно.

"Чтобы получить бесплатный билет, в кассе нужно будет показать паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность", – говорится в сообщении. Акция будет проходить 12 апреля с 10:00 до 20:00.

Ранее сообщалось, что в Парке Горького в День космонавтики откроется народная обсерватория. Праздник отметят флешмобами, выставками и конкурсами и в других парках столицы.

Международный день космонавтики отмечается 12 апреля в память о первом полете в космос советского летчика-космонавта Юрия Гагарина в 1961 году.