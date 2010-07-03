Фото: Москва 24/Никита Симонов

Народная обсерватория откроется в Парке Горького в День космонавтики − 12 апреля. Праздник отметят флешмобами, выставками и конкурсами и в других парках столицы. Об этом рассказали РИА Новости в Мосгорпарке.

Как напомнили в пресс-службе, с апреля по октябрь посетители обсерватории в Парке Горького могут ежедневно наблюдать за небесными светилами. Там имеются телескоп и вращающийся купол с раздвижными створками. При этом 12 апреля с 11:00 до 23:00 обсерватория будет открыта бесплатно для всех, кто зарегистрировался на сайте парка. Гостей научат различать созвездия, находить планеты и пятна на Солнце.

В саду имени Баумана в этот день пройдет лекция о космосе на английском языке. Она начнется в 20:30 в здании администрации. А Бабушкинский парк организует конкурс рисунков, посвященных Дню космонавтики. Все рисунки сложат в единое панно, которое будет представлять карту Вселенной.

В парке "Фили" для москвичей подготовили флешмоб и мастер-классы по изготовлению макетов ракет и звездолетов, а Парк Победы 12 апреля порадует гостей интерактивно-развлекательной программой и дискотекой. По случаю праздника в лектории парка "Кузьминки" изготовят картонные макеты космических кораблей, а в павильоне "Арт-Парк" в Измайловском парке откроют выставку "Квантовый переход". На ней можно будет увидеть живопись, графику и видео-арт художника-аниматора Александра Вселенского.

Международный день космонавтики отмечается 12 апреля в память о первом полете в космос советского летчика-космонавта Юрия Гагарина в 1961 году.

Ранее Сергей Собянин пригласил юных москвичей на неделю космонавтики в технопарках. По словам мэра, ребят ждут лекции и встречи с космонавтами. Мероприятия пройдут в технопарках "Наукоград", "Инжинириум", "Мосгормаш", "Траектория взлета", "Кулибин ПРО", "Вертикальный взлет".