Народная обсерватория откроется в Парке Горького в День космонавтики − 12 апреля. Праздник отметят флешмобами, выставками и конкурсами и в других парках столицы. Об этом рассказали РИА Новости в Мосгорпарке.
Как напомнили в пресс-службе, с апреля по октябрь посетители обсерватории в Парке Горького могут ежедневно наблюдать за небесными светилами. Там имеются телескоп и вращающийся купол с раздвижными створками. При этом 12 апреля с 11:00 до 23:00 обсерватория будет открыта бесплатно для всех, кто зарегистрировался на сайте парка. Гостей научат различать созвездия, находить планеты и пятна на Солнце.
В саду имени Баумана в этот день пройдет лекция о космосе на английском языке. Она начнется в 20:30 в здании администрации. А Бабушкинский парк организует конкурс рисунков, посвященных Дню космонавтики. Все рисунки сложат в единое панно, которое будет представлять карту Вселенной.
В парке "Фили" для москвичей подготовили флешмоб и мастер-классы по изготовлению макетов ракет и звездолетов, а Парк Победы 12 апреля порадует гостей интерактивно-развлекательной программой и дискотекой. По случаю праздника в лектории парка "Кузьминки" изготовят картонные макеты космических кораблей, а в павильоне "Арт-Парк" в Измайловском парке откроют выставку "Квантовый переход". На ней можно будет увидеть живопись, графику и видео-арт художника-аниматора Александра Вселенского.
Международный день космонавтики отмечается 12 апреля в память о первом полете в космос советского летчика-космонавта Юрия Гагарина в 1961 году.
Ранее Сергей Собянин пригласил юных москвичей на неделю космонавтики в технопарках. По словам мэра, ребят ждут лекции и встречи с космонавтами. Мероприятия пройдут в технопарках "Наукоград", "Инжинириум", "Мосгормаш", "Траектория взлета", "Кулибин ПРО", "Вертикальный взлет".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.