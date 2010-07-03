Собянин пригласил детей на неделю космонавтики в технопарках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В детских технопарках столицы началась неделя космонавтики. Об этом Сергей Собянин написал в Twitter.
Мэр пригласил ребят на лекции, встречи с героями-космонавтами и воркшопы. "Самое зрелищное событие, пожалуй, запуск ракет, собранных с помощью 3D-технологий. Записывайтесь, ждем", – написал глава города.
Как отмечает официальный портал мэра и правительства Москвы, мероприятия пройдут в технопарках "Наукоград", "Инжинириум", "Мосгормаш", "Траектория взлета", "Кулибин ПРО", "Вертикальный взлет" и других.
Под руководством наставников гости технопарков освоят Марс, создадут роботов, изучат Луну, поучаствуют в квестах, поднимут в воздух коптеры, а также узнают о черных дырах. Записываться на мероприятия можно на сайтах парков.
День космонавтики отмечается 12 апреля. К этой дате уже начали готовиться в столичных парках. Горожан ждут конкурсы, лекции и мастер-классы.
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