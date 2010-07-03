Столичные парки готовятся ко Дню космонавтики

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Столичные парки готовят программы ко Дню космонавтики, сообщил Сергей Собянин в своем Twitter.

К примеру, в Парке Горького 12 апреля начнет работать мощный телескоп, с помощью которого можно разглядеть дальние созвездия и даже пятна на солнце.

В "Филях" дети и взрослые под руководством ракетостроителя смогут собрать макеты звездолетов из фольги, картона и антенн. Кроме того, в Музей Победы на Поклонной горе все люди с именем Юрий смогут пройти бесплатно.

Программу к празднику подготовили семь столичных парков. В зонах отдыха пройдут мастер-классы, лекции и конкурсы.