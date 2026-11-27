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Динской районный суд Краснодарского края признал недоказанной вину бывшего вице-губернатора региона Андрея Коробки по делу о мошенничестве и вынес оправдательный приговор. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

За экс-чиновником признано право на реабилитацию. Коробку оправдали после изучения всех представленных сторонами доказательств.

Согласно материалам, которые правоохранители передавали в суд, в ноябре 2025 года Коробка предложил застройщику за денежное вознаграждение посодействовать изменению вида разрешенного использования земельного участка в Динском районе. Земли промышленной зоны предполагалось перевести в категорию, допускающую дальнейшее строительство многоквартирных жилых домов.

Застройщик перечислил на расчетный счет подконтрольной Коробке организации "Первореченский спортивный клуб" 15 миллионов рублей. Взятые на себя обязательства обвиняемый исполнять не стал, а поступившие средства направили на финансирование футбольного клуба "Первореченский спортивный клуб".

В апреле 2026 года Коробку освободили от должности из-за утраты доверия. Также государству перешло имущество бывшего вице-губернатора и связанных с ним лиц, чьи коррупционные активы оценивались в 10 миллиардов долларов.

Утверждалось, что экс-чиновник занимался совместной незаконной деятельностью с депутатами Законодательного собрания Краснодарского края Сергеем Фурсой и Алексеем Сидюковым. Надзорные органы региона указывали, что в коррупционные активы Коробки вошли 1,8 тысячи гектаров земли, здания и помещения общей площадью свыше 130 тысяч квадратных метров, 12 компаний, а также права аренды на 12,5 тысячи гектаров плодородных земель.

