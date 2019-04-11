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Культура

11 апреля, 16:16

Парк "Россия – Моя история" подготовил ко Дню космонавтики полнокупольное космическое шоу

культура фестивали

В этом году в рамках ежегодного празднования Дня космонавтики на экспозиции, посвященной современной истории, покажут полнокупольное космическое шоу. На территории парка пройдет около 80 тематических мероприятий, посвященных празднику. С 12 по 14 апреля жители и гости столицы смогут построить луноход, запустить ракету, посмотреть фильмы о космосе и попробовать еду настоящих космонавтов в 57 павильоне ВДНХ.

Фото: пресс-служба Проект "Моя история"

Сферический 20-метровый мультимедийный купол погрузит посетителей выставки "Россия – Моя история. 1914-2017″ в бесконечные просторы вселенной. Посетители увидят проекционное представление "Рассвет космической эры". Историческая реконструкция погрузит зрителей, находящихся внутри мультимедийного купола, в атмосферу первых космических завоеваний человека и расскажет о соперничестве космических программ двух сверхдержав – СССР и США.

С 12 по 14 апреля на площадке парка пройдет более 70 тематических мероприятий в рамках ежегодного волонтерского фестиваля "Пора в космос". В программе запланирован ряд научно-развлекательных мастер-классов для всей семьи: исследование Марса, сборка телескопа, квесты на космическую тему и многое другое.

12 апреля все желающие смогут принять участие в мастер-классе по ракетно-космическому моделированию, в сборке и тестировании комплекса приема данных с метеоспутников "Лентикулярис". В течение трех дней в Атриуме парка с лекциями выступят известные исследователи, ученые, изобретатели, такие как Владимир Сурдин, лауреат Беляевской премии и премии "Просветитель" за 2012 год, Евгений Володин, ведущий научный сотрудник Института вычислительной математики РАН и многие другие.

В дни фестиваля на 9-метровом экране состоится просмотр документального фильма "Вспоминая Юрия Гагарина".

Настоящая космическая еда будет предложена всем посетителям московского исторического парка "Россия – Моя история". Можно попробовать аутентичное питание в тюбиках, которое до недавнего времени было доступно только настоящим космонавтам: 15 космических блюд теперь и на Земле.

Вход на мероприятия фестиваля свободный. Запись не требуется.

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