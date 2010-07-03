Испытание парашюта для миссии на Марс прошло неудачно – ЕКА

12 августа, 21:12
12 августа, 21:12
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Фото: depositphotos/magann
Очередное испытание парашютной системы для российско-европейской миссии ExoMars-2020 прошло неудачно. Об этом сказано в сообщении Европейского космического агентства (ЕКА).
По данным агентства, сначала парашют раскрывался правильно, но "повреждения купола, как и в предыдущий раз, наблюдались еще до его полного раскрытия". Как пояснили специалисты, "в результате тестовый модуль спустился только на вытяжном парашюте".
В ЕКА с сожалением признали, что конструктивные изменения, призванные устранить неполадки, выявленные во время прошлого теста, не дали желаемого результата. Представители агентства подчеркнули, что работают над "определением и исправлением проблем", после чего испытания будут продолжены.
"Анализ должен выявить основную причину аномалии и сможет помочь в работе по дальнейшим изменениям, которые могут потребоваться для парашютной системы перед последующими испытаниями", – цитирует сообщение ЕКА ТАСС. Следующее тестирование первого основного парашюта планируют провести до конца этого года, а второго основного парашюта – в начале 2020 года.
Как напомнили в агентстве, предыдущие испытания состоялись 28 мая: тестовый модуль сбросили с гелиевого стратосферного шара – с высоты 29 километров. Тогда "оба основных парашютных купола получили повреждения", уточнили в ЕКА.
Миссия ExoMars-2020 – совместная программа ЕКА и Роскосмоса по исследованию Марса. Старт миссии запланирован на июль 2020 года. Целью проекта является исследование поверхности Красной планеты, ее атмосферы и климата.
В декабре 2018 года зонд NASA InSight, совершивший посадку на Марсе, впервые передал на Землю аудиозапись звука ветра на поверхности красной планеты. Зонд InSight предназначен для изучения геологического строения Марса. Его запустили в мае прошлого года, и аппарат успешно опустился на планету в районе нагорья Элизий в конце ноября.
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