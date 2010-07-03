Ученые нашли следы "глобальной водной сети" на Марсе

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Ученые изучили снимки и данные с зонда "Марс-Экспресс" и выяснили, что в прошлом Марс опоясывала сеть из крупных водоемов и подземных резервуаров влаги.

"Это открытие крайне важно для нас, так как оно помогает нам выделить те регионы Марса, где лучше всего искать следы жизни. Нас особенно радует то, что "Марс-Экспресс", одна из самых успешных миссий на орбите красной планеты, помогает нам готовиться к отправке ровера "ЭкзоМарс", который будет изучать ее совершенно с другой стороны", – приводит слова Дмитрия Титова, научного руководителя миссии в ЕКА, журнал JGR: Planets.

За последние годы ученые нашли множество намеков на то, что на поверхности Марса в глубокой древности существовали реки, озера и целые океаны воды, содержавшие в себе почти столько же жидкости, как и земной Северный Ледовитый океан.

Как много воды содержалось в прошлом и скрывается ли она там сейчас, ученые пока не могут сказать. Титов надеется, что дальнейшие наблюдения за этими глубинными кратерами помогут дать подобные оценки и понять, могут ли там скрываться следы древней жизни или даже ныне существующие марсианские микробы.

Ранее представитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Томас Зурбухен сообщил о потере марсохода Opportunity. Прибывший на Марс в 2004 году ровер не отвечает на сигналы с Земли. Таким образом, его миссия завершена. Специалисты NASA предприняли финальную попытку связаться с марсоходом 12 февраля.

В последний раз ровер выходил на связь 10 июня 2018 года. Тогда NASA информировало, что на работу марсохода повлияла сильнейшая пылевая буря. Изначально Opportunity был рассчитан на 90 дней работы. Глава NASA Джим Брайденстайн отметил продолжавшуюся работу специалистов. Сотрудники миссии признали, что, хотя "это всего лишь машина", расставаться после стольких лет очень тяжело.

8 декабря 2018 года зонд NASA InSight, совершивший посадку на Марсе, впервые передал на Землю аудиозапись звука ветра на поверхности красной планеты. Зонд InSight предназначен для изучения геологического строения Марса. Его запустили в мае 2018 года, и аппарат успешно опустился на планету в районе нагорья Элизий 26 ноября.