NASA объявило о потере марсохода Opportunity

Фото: AP/TASS/Marcio Jose Sanchez

Представитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Томас Зурбухен (Thomas Zurbuchen) сообщил о потере марсохода Opportunity.

Прибывший на Марс в 2004 году ровер не отвечает на сигналы с Земли. Таким образом, его миссия завершена. Специалисты NASA предприняли финальную попытку связаться с марсоходом 12 февраля.

В последний раз ровер выходил на связь 10 июня 2018 года. Тогда NASA информировало, что на работу марсохода повлияла сильнейшая пылевая буря. Изначально Opportunity был рассчитан на 90 дней работы.

Глава NASA Джим Брайденстайн отметил продолжавшуюся работу специалистов. Сотрудники миссии признали, что, хотя "это всего лишь машина", расставаться после стольких лет очень тяжело.

8 декабря 2018 года зонд NASA InSight, совершивший посадку на Марсе, впервые передал на Землю аудиозапись звука ветра на поверхности красной планеты.