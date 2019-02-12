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Москва 24

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Общество

12 февраля, 20:10

Провал проекта Mars One: как мы не слетали на Красную планету

общество наука эксклюзив

Грандиозный проект по колонизации Марса потерпел полный крах. По решению гражданского суда города Базель, компанию Mars One, планировавшую отправить первых поселенцев на Красную планету, признали банкротом. Портал Москва 24 поговорил с экспертами о том, как оценивали проект на старте, почему сейчас эту идею невозможно реализовать и когда человечество действительно сможет ступить на Марс.

Фото: depositphotos/ algolonline

200 тысяч людей желают жить на Марсе

Проект Mars One стартовал в 2011 году под руководством нидерландского предпринимателя Баса Лансдорпа. Идея создания колонии на Марсе возникла у него еще во время учебы в университете, и, по сообщениям СМИ, до 2013 года он финансировал проект самостоятельно. Из уст изобретателя вся планета услышала о том, что высадка на Марс "будет одним из крупнейших событий в человеческой истории" и "все необходимые технологии уже существуют или почти существуют".

В 2013 году начался отбор первопроходцев. На первом этапе заявки подали более 200 тысяч человек из 140 стран. Пройдя несколько этапов, была выбрана сотня счастливчиков, среди которых находились и три девушки из России. Первый полет с четырьмя членами экипажа на борту планировалось совершить уже в 2022 году, но потом дату дважды сдвигали – сначала на 2024 и потом на 2026 год.

Со стороны профессионального и научного сообщества данный проект не раз был подвергнут критике. Сомнения выражались как по поводу технической реализации проекта, так и по финансовой готовности компании осуществить столь масштабный замысел. В итоге руководители стартапа были обвинены в мошенничестве, компанию Mars One признали банкротом, и проект был закрыт.

Как оценили проект в России

Многие представители из сферы российской космонавтики изначально полагали, что этот проект сложно реализуем или не выполним как минимум по двум параметрам: узкие временные рамки и недостаточное финансирование.

"Сама идея интересная, человечество озабочено полетом на Марс еще с 30-х годов прошлого века", – размышляет первый вице-президент Федерации Космонавтики России, член Российской Академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Олег Мухин. "Марс все же имеет атмосферу и воду, поэтому его посещение, с точки зрения землян, позволило бы узнать, какие условия там более реальные. Но проект очень дорогостоящий. Более того, техника еще не готова", – говорит Мухин.

Фото: mars-one.com

Несмотря на то, что луноходы уже работают на Марсе и передают информацию, говорить о пилотируемых полетах на Красную планету пока рано, к этому не готова ни аппаратура, ни космические корабли. "Учитывая, что лететь нужно под солнечной энергетикой и солнечным облучением, нужно создавать специальные аппараты для защиты человека от радиации. Это вопрос серьезный, дорогостоящий и не сегодняшнего будущего. Добраться до Луны более реально, это ближе, и техника, которая сейчас есть, уже позволяет это сделать и там обосноваться", – отмечает эксперт.

Мнение о невозможности технической реализации проекта с точки зрения финансирования разделяет и научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев, хотя признается, что на этапе запуска были и те, кто верил в космический прорыв. "С самого начала проекта была двойственная реакция. Специалисты, в общем, удивлялись и смеялись, потому что это было совершенно невозможно, никак не укладывалось в технические возможности. А те, кто меньше знают космические аспекты, восприняли это с большим интересом и даже с некоторой надеждой, что такой прорыв в космосе", – говорит Моисеев.

"Полет на Марс может быть осуществлен только в конце века просто по своим финансовым характеристикам. Сейчас это оценивается в 500 миллиардов долларов. И это только слетать и воткнуть флаг, ничего больше. Для сравнения NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, относится к федеральному правительству США. – М24) тратит на весь космос 20 миллиардов в год. То есть с таким бюджетом для организации полета необходимо 25 лет, если заниматься только Марсом. А наш "Роскосмос" тратит в 10 раз меньше. Как ни считай, полеты на Марс не получаются, даже просто полеты. Технически это можно сделать, но денег на это просто нет", – заключает эксперт.

Технические возможности

Фото: depositphotos/ algolonline

Иван Моиссеев считает, что технические возможности для полета на Марс есть: "Можно построить такую технику, которая во всей солнечной системе будет летать, все упирается в финансы. Техника очень сложная, требуются специальные исследования. Мы еще недостаточно знаем влияние радиации за пределами радиационных поясов Земли. Здесь идет целая цепочка, и получаются такие суммы, которых не то что у одной компании, у человечества в целом нет", – говорит эксперт.

Второй важный технический момент, по мнению Моисеева, – надежность. "У нас никогда еще пилотируемые объекты не летали столь долго без снабжения с Земли. На МКС, например, каждый месяц идет грузовой корабль, который меняет испорченные детали, привозит запчасти, снабжает космонавтов питанием, воздухом. С марсианского аппарата делать это становится сложнее. Поэтому надежность всех узлов пилотируемого корабля должна быть на порядок выше, чем у МКС. А это, опять же, дорого: если надежность повысить вдвое, стоимость возрастает в десятки раз. По сути, все такие проекты заканчиваются тогда, когда начинаются расчеты", – считает Моисеев.

Олег Мухин добавляет, что технически задачи решаемы, но не быстро. "Для полета необходимо создать космический корабль, создать условия полета для экипажа. Например, чтобы сократить перелет с шести-девяти до трех-четырех месяцев, нужно сделать разгон, поставить ядерную установку, а это время", – размышляет Мухин.

"Если мы говорим о полете на Луну, и то мы заявляем уже фактически конец следующего десятилетия. Но это рядом. А Марс – это очень серьезно. Я считаю, что нереально одной стране и никакому предпринимателю решить этот вопрос. Для этого нужны международное сотрудничество, международные финансы, чтобы решать проблемы в космических полетах дальше к планетам солнечной системы и за нее", – отмечает Мухин.

Коммерческий проект?

Фото: depositphotos/ magann

Одним из самых громких заявлений, в котором успешность проекта Mars One была поставлена под угрозу, стало интервью ирландского физика Джозефа Роша. Он стал одним из 100 счастливчиков, прошедших в финал. Джозеф заявил, что, проходя процедуру отбора, все участники должны были зарабатывать очки, чтобы продвинуться дальше. Но сделать это можно было только одним способом – купить продукты под маркой Mars One или пожертвовать деньги фонду. Также он сообщил, что за любые интервью для СМИ каждый финалист должен был перечислять 75% гонорара все той же компании. А само собеседование со специалистом компании было весьма непрофессиональным, проходило всего 10 минут и заключалось только в общих вопросах по тексту о Марсе, который раздали участникам.

Помимо этого, каждый заполнивший анкету на участие в конкурсе (а таких было около 200 тысяч человек) должен был внести организационный взнос в размере 40 долларов, чтобы подтвердить свое твердое намерение.

Иван Моисеев считает, что такие сборы могли только обогатить организаторов, но никак не принести финансовую помощь проекту. "Для того чтобы в космос слетать, нужно 40 миллионов долларов, это просто вокруг орбиты Земли. Сборы с каждого по 40 долларов дают какую-то сумму для организаторов, но это в тысячу раз меньше, чем нужно для того, чтобы доставить человека в космос. Возможно, кто-то из организаторов исходил из того, чтобы собрать деньги, а кто-то искренне надеялся на космический прорыв. Всегда, когда много людей, возникают разные мотивы", – делится эксперт.

"Если они заявляют, что они полетят на Марс, то это чисто PR-кампания, которая рассчитана на тех людей, которые не очень здорово знают космическую деятельность", – добавляет он.

Нужно ли нам осваивать Марс

Фото: depositphotos/ Helen_F

Эксперты отмечают, что на сегодняшний день выгодно посещать те объекты, которые имеют маленькую силу притяжения. В космонавтике самое трудное подняться вверх. Поэтому заниматься большими телами с большой силой притяжения экономически, технически и по времени крайне не выгодно.

"Мы из одного "гравитационного колодца", с Земли, поднимаемся вверх, тратим много топлива, ракет, и если мы летим на Марс, то опускаемся в другой "гравитационный колодец". Поэтому дальнейшее развитие космонавтики будет идти по пути исследования тел с малой массой. На первом этапе это Луна, далее – астероиды, их можно исследовать и использовать эти ресурсы. Например, если добыть воду и ее разложить, получается стандартное ракетное топливо – кислород и водород. На втором этапе можно использовать материал астероидов для создания простых конструкций, с использованием 3D-печати. Чтобы не с Земли доставлять все материалы, а там добывать и сразу использовать. А большие планеты – Венера, Марс – их когда-то посетят, но только для того, чтобы отметиться, что мы здесь были, тогда будут дальнейшие действия", – говорит Иван Моисеев.

Если рассматривать вопрос о перенаселении Земли, то, по словам Моисеева, "сейчас он обсуждается, но не специалистами". Сегодня, чтобы переселить хотя бы небольшую часть людей с Земли, нужно такое количество ресурсов, которыми Земля не обладает. "Если мы займемся таким переселением, мы съедим остаток наших ресурсов и переселим только очень маленькую часть людей", – заключает Моисеев.

Олег Мухин, в свою очередь, отмечает, что на данном этапе нет возможности переселить миллиард человек на Марс. "Сейчас надо потратить огромное количество финансов на то, чтобы в первую очередь бороться с экологией на Земле", – считает он.

"Как говорил Герман Титов, мы все космонавты: мы летим на огромном космическом корабле под названием Земля. Раз высший разум выбрал для поселения людей нашу Землю, а не Марс и не другие планеты, значит такие условия здесь приемлемы. А там можно изучать, строить, добывать. Можно запустить туда роботов, которые будут этим заниматься, а человек будет только контролировать. К этому мы уже подходим. И на Марсе будут яблони цвести. Будем на это надеяться", – с улыбкой заключает Олег Мухин.

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