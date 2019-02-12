"Роскосмос" ответил на твит Маска о превосходстве двигателей SpaceX

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Корпорация "Роскосмос" со ссылкой на главного конструктора предприятия Петра Левочкина ответила на твит главы компании SpaceX Илона Маска.

11 февраля американский миллиардер заявил, что разрабатываемый SpaceX двигатель Raptor побил рекорд российского аналога РД-180 по показателю уровня давления в камере сгорания, показав результат около 265,4 атмосферы.

По словам Лавочкина, в двигателе РД-180 для американской ракеты-носителя Atlas используется совершенно другая топливная схема – "кислород-керосин", а не "газ-газ", что подразумевает иные параметры работы.

"Это как сравнивать дизельный и бензиновый двигатель внутреннего сгорания", – говорится на сайте "Роскосмоса".

Также отмечается, что РД-180 сертифицирован с 10-процентным запасом давления в камере, то есть давление в его камере сгорания выше 280 атмосфер.

Этот показатель превосходит американские аналоги. В то же время в "Роскосмосе" приветствовали достижение коллег из США в двигателестроении.

23 декабря Маск назвал РД-180 великолепным с точки зрения конструкции. В июле сообщалось, что Россия поставит США шесть таких двигателей.