Россия заключила контракт на поставку в США шести двигателей РД-180

31 июля, 10:13
Фото: wikipedia.org
Россия поставит США двигатели РД-180. Cоглашение заключили НПО "Энергомаш" и United Launch Alliance (ULA), заявил генеральный директор "Энергомаша" Игорь Арбузов.
"Мы подписали контракт уже на 2020 год, в рамках которого поставим нашим партнерам еще шесть двигателей РД-180", – цитирует собеседника РИА Новости.
Двигатели РД-180 работают на первой ступени американских ракет Atlas 5.
Первое соглашение между Москвой и Вашингтоном заключили в 1997 году. Тогда речь шла о поставках 101 двигателя РД-180.
Конгресс ввел запрет на использование этих двигателей после 2019 года, но отменил его из-за неспособности Штатов вовремя создать замену. Предполагается, что российские двигатели продолжат использовать до 2024–2025 года.
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