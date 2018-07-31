Россия заключила контракт на поставку в США шести двигателей РД-180

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Россия поставит США двигатели РД-180. Cоглашение заключили НПО "Энергомаш" и United Launch Alliance (ULA), заявил генеральный директор "Энергомаша" Игорь Арбузов.

"Мы подписали контракт уже на 2020 год, в рамках которого поставим нашим партнерам еще шесть двигателей РД-180", – цитирует собеседника РИА Новости.

Двигатели РД-180 работают на первой ступени американских ракет Atlas 5.

Первое соглашение между Москвой и Вашингтоном заключили в 1997 году. Тогда речь шла о поставках 101 двигателя РД-180.

Конгресс ввел запрет на использование этих двигателей после 2019 года, но отменил его из-за неспособности Штатов вовремя создать замену. Предполагается, что российские двигатели продолжат использовать до 2024–2025 года.