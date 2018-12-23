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13:11

Илон Маск назвал российский ракетный двигатель РД-180 великолепным

за рубежом наука

13:11

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Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Глава компании SpaceX Илон Маск назвал великолепным с точки зрения конструкции российский ракетный двигатель, сообщает РИА Новости.

Речь идет о двигателе РД-180 производства российского НПО "Энергомаш", который используется на американской ракете-носителе Atlas-5.

"Стыдно, что Boeing и Lockheed нужно использовать российский двигатель на ракете Atlas, однако конструкция двигателя великолепна", – подчеркнул он.

В июле сообщалось, что Россия поставит США шесть двигателей РД-180. Cоглашение заключили НПО "Энергомаш" и United Launch Alliance (ULA).

Директор NASA Джим Брайденстайн ранее заявил, что США "с усердием" работают над тем, чтобы не зависеть от двигателей РД-180. Уникальность агентства заключается в том, что оно поддерживает отношения несмотря на разногласия между странами, отметил он.

Брайденстайн привел в пример работу Международной космической станции, на которую американских астронавтов доставляют российские ракеты "Союз".

за рубежом наука

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