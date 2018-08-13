Глава NASA рассказал об "усердной" работе по замене двигателей РД-18

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Директор NASA Джим Брайденстайн заявил, что США "с усердием" работают над тем, чтобы не зависеть от двигателей РД-180, сообщает C-SPAN.

Он отметил, что уникальность агентства заключается в том, что оно поддерживает отношения несмотря на разногласия между странами. Брайденстайн привел в пример работу Международной космической станции, на которую американских астронавтов доставляют российские ракеты "Союз".

Слова Брайденстайна о поиске альтернативы РД-180 прокомментировал глава Института космической политики Иван Моисеев. По его словам, разработка новых ракет и двигателей в США идет с 2013 года, когда Россия заявила об ограничениях поставок.

"Сейчас у них на выходе ракета-носитель Vulcan, которая должна полететь в 2019-2020 году первый раз. РД-180 используется в Atlas V, которые занимают около 15% от американского парка запусков. Эту ракету и планируют заменить на Vulcan, для которого подбирают новый двигатель", – цитирует Моисеева RT.

По прогнозам эксперта, резких изменений в космической отрасли США ждать не стоит. Моисеев напомнил, что договор по РД-180 кончается в 2020 году. Также остается контракт на поставку 181.

В июле сообщалось, что Россия поставит США шесть двигателей РД-180. Cоглашение заключили НПО "Энергомаш" и United Launch Alliance (ULA).