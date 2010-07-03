Ученые рассказали, как сделать Марс пригодным для жизни

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В Гарвардской школе технических и прикладных наук имени Полсона разработали новую технологию, благодаря которой можно сделать Марс пригодным для жизни. Идею высказали гарвардские специалисты во главе с Робином Родсвортом, сообщает "Мир 24".

Специалисты предложили попытаться "оживить" небольшие участки Марса, богатые льдом. Над ними специалисты хотят возводить щиты из кремнеземного аэрогеля, который фактически является твердым аналогом земной атмосферы.

Слой, толщина которого будет составлять несколько сантиметров, пропустит достаточно света для фотосинтеза. При этом опасное ультрафиолетовое излучение будет блокировано.

Ученые выразили мнение, что такой подход более достижим, чем масштабное изменение атмосферы.

Ранее сообщалось, что на Марсе впервые зафиксировали землетрясение. По данным Французского космического агентства CNES, оно произошло 6 апреля. Сейсмометр зарегистрировал сигнал, подобный землетрясениям, фиксировавшимся на Луне во время полетов американских пилотируемых космических кораблей Apollo. Теперь ученые намерены убедиться, что толчки исходили изнутри планеты.