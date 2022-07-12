Ракета-носитель SpaceX взорвалась на стартовой площадке

Ракета-носитель компании Илона Маска SpaceX взорвалась на стартовой площадке. Это произошло во время тестовых испытаний.

Ее должны были использовать для запуска космического корабля Starship, который компания разрабатывает для полетов на Марс. Маск сначала написал, что все идет по плану, но потом удалил пост и опубликовал следующее: "На самом деле ничего хорошего. Оцениваем ущерб".

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