Фура врезалась в такси на внешней стороне МКАД. Кадры опубликовали в Сети очевидцы. Авария произошла сразу после поворота на Рязанский проспект.

На участке образовался затор. Водителям посоветовали искать варианты объезда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.