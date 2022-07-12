Суд оштрафовал Google за публикацию личных данных блогера Ремесло без его согласия

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Московский суд оштрафовал Google на 60 000 рублей за публикацию личных данных блогера Ильи Ремесло без его согласия. Об этом сообщает ТАСС.

По данным материала дела, на YouTube-канале "Навальный Лайф" был опубликован личный телефон Ремесло. После этого блогер написал заявление в Роскомнадзор с просьбой привлечь Google к ответственности.

Компанию признали виновной по части 5 статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях ("Неисполнение оператором требования субъекта персональных данных об уточнении персональных данных, их блокировании или уничтожении").

Ранее Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google за повторное неудаление запрещенных материалов. Тогда в отношении компании также составили протокол по части 5 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях. На конец июня неудаленными оставались свыше 7 000 противоправных материалов.

