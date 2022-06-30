Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к аккаунту телекомпании "Таврида" на YouTube

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Роскомнадзор обратился к администрации видеохостинга YouTube с требованием восстановить доступ к каналу телерадиокомпании "Таврида"

сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Доступ к каналу был ограничен без объяснения причин. Подобные меры видеохостинга YouTube, принадлежащего американской IT-компании Google, в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней", – говорится в сообщении.

Ведомство назвало недопустимой блокировку каналов государственных СМИ России, а также потребовало как можно быстрее снять наложенные ограничения и объяснить причины своих действий.

Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что специалисты ведомства выявили 82 факта цензурирования российских деятелей, СМИ и общественных организаций на зарубежных интернет-площадках.

До этого Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к видеозаписям с участием гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина на видеохостинге YouTube.

