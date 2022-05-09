РКН потребовал восстановить доступ к видео с Рогозиным на YouTube

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Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к видеозаписям с участием гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина на видеохостинге YouTube. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Роскомнадзор потребовал от YouTube незамедлительно снять наложенные ограничения с канала Roscosmos Media, а также восстановить все видеоматериалы с участием главы госкорпорации "Роскосмос" Д. О. Рогозина", – сообщили в РКН.

Накануне руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец сообщил, что с YouTube-канала "Роскосмоса" удалили около двух десятков видеозаписей с Дмитрием Рогозиным. Подчеркивается, что в совокупности у них было около 5 миллионов просмотров.

Также стало известно, что компания Google блокирует аккаунты находящихся под санкциями депутатов Госдумы. Это касается как профилей, так и привязанных к ним YouTube-аккаунтов – такой случай зафиксирован в отношении депутата Нины Останиной.