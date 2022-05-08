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Политика

08 мая, 19:32

В "Роскосмосе" заявили об удалении свыше 20 записей с участием Рогозина на YouTube

политикатехнологии

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Видеохостинг YouTube удалил более 20 записей с участием главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

Среди удаленных роликов были интервью Рогозина, записи его участия в отправке гуманитарной помощи жителям Донбасса, а также посещения космодрома Восточный.

"Всего с канала удалено около двух десятков видеозаписей общим количеством около 5 миллионов просмотров. Это все, что нужно знать о свободе слова по-американски", – написал в своем телеграм-канале руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец.

Ранее компания Google заблокировала личный аккаунт депутата Госдумы Нины Останиной в связи с введенными ранее санкциями. Из оповещения следует, что аккаунт был отключен по правилам в отношении ограничения экспорта и применения санкций, он также не может быть восстановлен.

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