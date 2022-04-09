В МИД РФ отреагировали на блокировку телеканала "Дума ТВ" на YouTube

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение компании Google заблокировать аккаунт телеканала "Дума ТВ" на YouTube.

"Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

О блокировке канала "Дума ТВ" на YouTube стало известно ранее. В парламентском СМИ отметили, что канал ожидал подобного исхода и активно развивался на российских площадках. В том числе в социальной сети "ВКонтакте", на Rutube и в мессенджере Telegram.

В начале марта европейский офис компании Google принял решение о блокировке YouTube-каналов, связанных с телеканалом RT и информационным агентством Sputnik. До этого видеохостинг YouTube заблокировал монетизацию ряда российских каналов.

Позднее в Роскомнадзоре потребовали от Google снять ограничения YouTube в отношении российских СМИ и обеспечить доступ к ним для российских пользователей, а также прекратить распространение угроз в адрес россиян на площадке видеохостинга. Реакции от компании не последовало.

