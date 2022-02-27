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Видеохостинг YouTube заблокировал монетизацию ряда российских каналов, сообщает ТАСС.

"Мы приостанавливаем монетизацию для ряда каналов YouTube, в том числе для нескольких российских каналов, в отношении которых введены недавние санкции", – говорится в заявлении.

Ранее Facebook принял решение о запрете на рекламу и монетизацию на своей платформе российским государственным средствам информации. Глава отдела кибербезопасности Натаниэль Глейхер добавил, что соцсеть продолжает помечать государственные СМИ Российской Федерации и внимательно следит за ситуацией вокруг Украины.