Роскомнадзор запретил Google распространять в РФ рекламу своих продуктов

11:26
Фото: depositphotos/wolterke
Роскомнадзор ввел ряд ограничительных мер в отношении Google, в том числе запретил рекламу ресурсов компании в РФ. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.
"За многочисленные нарушения американской ИТ-компанией Google LLC российского законодательства Роскомнадзором принято решение о введении мер понуждения информирующего и экономического характера", – говорится в публикации.
Так, компании отныне запрещено распространять в России собственную рекламу и рекламу своих информационных ресурсов. Кроме того, поисковые системы должны будут информировать пользователей о том, что Google и ее продукты нарушают российское законодательство.
В ведомстве напомнили, что принадлежащий IT-гиганту видеохостинг YouTube способствует распространению фейков о ходе российской спецоперации по защите ДНР и ЛНР, не удаляет материалы экстремистского характера, коих в настоящее время насчитывается более 12 тысяч, а также осуществляет цензуру в отношении аккаунтов российских СМИ и других ресурсов.
Уточняется, что указанные меры будут действовать в отношении Google до полного устранения всех нарушений.
В конце марта Роскомнадзор сообщил о намерении составить в отношении американской компании два административных протокола за неудаление запрещенного контента на YouTube. По ним Google грозит штраф в размере до 8 миллионов рублей с последующим его увеличением до 20% от годовой выручки компании в случае повторного нарушения.
До этого европейский офис компании Google принял решение о блокировке YouTube-каналов, связанных с телеканалом RT и информационным агентством Sputnik. Ранее видеохостинг YouTube заблокировал монетизацию ряда российских каналов.
Позже в Роскомнадзоре потребовали от Google снять ограничения YouTube в отношении российских СМИ и ресурсов и обеспечить доступ к ним для российских пользователей, а также прекратить распространение угроз в адрес россиян на площадке видеохостинга. Реакции от компании не последовало.
Роскомнадзор запретил Google распространять в РФ рекламу своих продуктов
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