Google грозит крупный штраф за клип Моргенштерна на YouTube

11:07
Фото: depositphotos/wolterke
Административный протокол составили в отношении Google за неудаление видеохостингом YouTube информации о способах изготовления и использования наркотиков в клипе рэпера Алишера Моргенштерна. Об этом сообщает ТАСС.
"В отношении Google составлен протокол по части 4 статьи 13.14 КоАП РФ. Поводом послужила публикация на YouTube клипа Моргенштерна "Розовое вино", – пояснили в мировом судебном участке Таганского района Москвы.
Там уточнили, что по этой статье компании грозит штраф в размере до 8 миллионов рублей.
5 апреля стало известно, что полицейские в Набережных Челнах снова возбудили административное производство в отношении Моргенштерна по делу о пропаганде наркотиков в трех его клипах, факт которой подтверждают показания свидетелей и результаты лингвоботанической экспертизы. Соответствующее дело было передано в суд.
До этого аналогичное дело было возбуждено в Набережных Челнах в феврале текущего года. Тогда рэпер свою вину не признал.
А в ноябре 2021 года председатель СК РФ Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками через социальные сети. По его словам, исполнитель вовлекает в свою сферу общения огромное количество молодежи.
Полиция вновь возбудила дело на Моргенштерна за пропаганду наркотиков в его клипах – СМИ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: