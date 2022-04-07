Google грозит крупный штраф за клип Моргенштерна на YouTube

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Административный протокол составили в отношении Google за неудаление видеохостингом YouTube информации о способах изготовления и использования наркотиков в клипе рэпера Алишера Моргенштерна. Об этом сообщает ТАСС.

"В отношении Google составлен протокол по части 4 статьи 13.14 КоАП РФ. Поводом послужила публикация на YouTube клипа Моргенштерна "Розовое вино", – пояснили в мировом судебном участке Таганского района Москвы.

Там уточнили, что по этой статье компании грозит штраф в размере до 8 миллионов рублей.

5 апреля стало известно, что полицейские в Набережных Челнах снова возбудили административное производство в отношении Моргенштерна по делу о пропаганде наркотиков в трех его клипах, факт которой подтверждают показания свидетелей и результаты лингвоботанической экспертизы. Соответствующее дело было передано в суд.

До этого аналогичное дело было возбуждено в Набережных Челнах в феврале текущего года. Тогда рэпер свою вину не признал.

А в ноябре 2021 года председатель СК РФ Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками через социальные сети. По его словам, исполнитель вовлекает в свою сферу общения огромное количество молодежи.

