Полиция вновь возбудила дело на Моргенштерна за пропаганду наркотиков в его клипах – СМИ

12:43
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Полицейские в Набережных Челнах снова возбудили административное производство в отношении рэпера Алишера Моргенштерна по делу о пропаганде наркотиков в трех его клипах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По его данным, в настоящее время дело передано в суд.
Факт пропаганды наркотиков якобы подтверждают показания свидетелей, а также результаты комплексной лингвоботанической экспертизы, выполненной специалистами Набережночелнинского государственного педагогического университета. Согласно ее результатам, по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю.
Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обвинил рэпера Моргенштерна в торговле наркотиками через социальные сети. По его словам, исполнитель вовлекает в свою сферу общения огромное количество молодежи.
Позже в Набережных Челнах против рэпера возбудили административное дело о пропаганде наркотиков. Вину в содеянном исполнитель не признал.
На Моргенштерна завели дело о пропаганде наркотиков из-за его татуировки
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