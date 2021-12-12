Мизулина обвинила Моргенштерна в получении иностранного финансирования

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что рэпер Моргенштерн получает иностранное финансирование. Такое мнение она высказала в интервью Ирине Шихман.
Она рассказала, что в России есть определенный круг исполнителей и блогеров, которые систематически распространяют информацию о насилии и наркотиках. Мизулина подчеркнула, что им дается файл с уже указанными темами для обсуждения.
Моргенштерн же в ответ обвинил Мизулину в самопиаре. Об этом написал в своем Instagram.
"Дорогие серьезные дяденьки и тетеньки! Хорош уже пиарить себя за счет моего имени и набивать себе цитируемость в новостях. Народ России не глупый и все понимает", – написал рэпер.
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками через социальные сети. После этого распространилась информация, что рэпер покинул страну.
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