Мизулина обвинила Моргенштерна в получении иностранного финансирования

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Директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что рэпер Моргенштерн получает иностранное финансирование. Такое мнение она высказала в интервью Ирине Шихман.

Она рассказала, что в России есть определенный круг исполнителей и блогеров, которые систематически распространяют информацию о насилии и наркотиках. Мизулина подчеркнула, что им дается файл с уже указанными темами для обсуждения.

Моргенштерн же в ответ обвинил Мизулину в самопиаре. Об этом написал в своем Instagram.

"Дорогие серьезные дяденьки и тетеньки! Хорош уже пиарить себя за счет моего имени и набивать себе цитируемость в новостях. Народ России не глупый и все понимает", – написал рэпер.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками через социальные сети. После этого распространилась информация, что рэпер покинул страну.

