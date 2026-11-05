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05 ноября, 15:00

Культура

"Мосбилет" приглашает на мюзикл "Любовь без памяти" по песням Басты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители и гости столицы могут увидеть мюзикл "Любовь без памяти", созданный по песням и мотивам биографии рэп-исполнителя Басты (Василия Вакуленко. – Прим. ред.). Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Премьера мюзикла собрала тысячи зрителей, однако в новом сезоне постановка стала масштабнее. Роли антагонистов теперь исполняют Никита Кологривый, Анастасия Белявская и Олег Сидоров (Nansi&Sidorov). Всего в спектакле звучат 22 песни Басты в театральных аранжировках.

Сюжет строится вокруг молодого музыканта Саши, который приехал в Москву из Ростова-на-Дону, чтобы прославиться. Первым сюрпризом для главного героя становится случайная встреча со студенткой Катей, которая через месяц уезжает учиться в Париж.

Режиссер мюзикла Алексей Франдетти предлагает увидеть в этой истории отражение собственной жизни и понять, способна ли любовь выдержать интриги, ревность недоброжелателей, недоверие родственников и нелегкий путь к славе.

"Мне хочется, чтобы зритель ушел не только с впечатлением от увиденного, но и с желанием что-то вспомнить, почувствовать или даже изменить в собственной жизни", – сказал Франдетти.

Роль Саши исполняют Егор Попов, Артемий Соколов-Савостьянов и Илья Жирнов, а Кати – Наталья Инькова, Дарьяна Кара (Дана Кара) и Надежда Мисякова (Надея).

"Мне нравится, что в постановке нет однозначно правильных и неправильных персонажей", – отметил Сидоров.

Песни дополняют истории персонажей и сюжетные повороты, все они исполняются вживую. На сцене сочетаются рэп, дворовая лирика, баллады, а также поп и рок. В драматичные моменты главный герой поет "Мою игру" и "Киноленту", грустные переживания сопровождают "Медлячок" и "Мама". В свою очередь, песня "Любовь без памяти", давшая название мюзиклу, звучит в кульминационный момент.

Кроме того, в постановке используется 50 тонн декораций. Подвижные декорации превращаются в бар, звукозаписывающую студию, московскую квартиру главной героини, ростовскую школу и вестибюль метро.

Посмотреть "Любовь без памяти" можно 7, 8, 13–15, 20–22 и 27–29 ноября в "Вегас Сити Холле". Приобрести билеты – на сервисе "Мосбилет".

Ранее сообщалось, что театры Москвы покажут более 180 новогодних спектаклей и представлений в декабре 2026 года и январе 2027-го. Например, Московский драматический театр имени М. Н. Ермоловой приглашает встретить Новый год вместе с артистом Олегом Меньшиковым. В свою очередь, Московский еврейский театр "Шалом" приглашает на спектакль-концерт "Пересечемся? Новогодняя версия".

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