На ВДНХ пройдет музыкальная экскурсия по выставке "Искусство сцены"

Фото: пресс-служба ВДНХ

Концерт-экскурсия по выставке "Искусство сцены. Академическая живопись" состоится 16 ноября в 19:00 в павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ. Мероприятие состоится в рамках проекта "Арт-лаборатория ВДНХ", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Программу подготовили специально для экспозиции: каждое произведение связано с конкретным экспонатом или тематическим залом. В семи залах выставки представлены разные стороны русского искусства – петербургские и библейские сюжеты, мифологические и исторические сцены, жанровые картины, характеры и портреты.

В зале "Академия" прозвучит этюд Алексея Львова, автора гимна "Боже, Царя храни!". В пространстве "Библейские сюжеты" исполнят музыку Георга Фридриха Генделя из оратории "Мессия". Раздел "Петербург" сопроводит "Гимн великому городу" из балета "Медный всадник" Рейнгольда Глиэра.

Премьера балета прошла 14 марта 1949 года на сцене Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени С. М. Кирова. Позже эта композиция стала официальным гимном Санкт-Петербурга.

Произведения исполнит камерный оркестр Collegium Musicum. Солист – заслуженный артист России Николай Пронин. Художественный руководитель коллектива – скрипач, дирижер, лауреат международных конкурсов Александр Барклянский.

Попасть на концерт можно по билету на выставку. Число мест ограничено.

Выставка "Искусство сцены. Академическая живопись" приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России. Она стала третьим проектом, который реализуют в павильоне № 1 "Центральный" после реставрации.

Там показывают около 200 произведений из собраний 32 музеев из 12 городов России: живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство, книги и подлинные театральные костюмы. Выставка продлится до 17 января 2027 года.

Ранее "Мосбилет" пригласил москвичей и гостей столицы познакомиться с творчеством Марины Цветаевой на театральных сценах Москвы. В театрах представили три постановки: "Казанова. Цветаева", "Нездешний вечер" и "Каменный ангел".