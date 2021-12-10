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Моргенштерну может грозить ответственность за мат в песнях – депутат Госдумы

"Стало холодно": понесет ли Моргенштерн ответственность за мат в песнях
культура эксклюзив

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Александр Шолохов рассказал Москве 24, что за мат в песнях Моргенштерну может грозить административная ответственность.

10 декабря Моргенштерн выпустил клип "Домой", в котором рассказывает о своем отъезде и показывает, как радуется жизни в ОАЭ вместе с супругой Диларой. В треке он заявляет, что "уехал из России, ведь там стало холодно". За первые часы после публикации клип исполнителя собрал уже более 2 млн просмотров. В тексте песни содержатся нецензурные слова.

По мнению Шолохова, использовать мат в песнях недопустимо.

Я вообще не считаю это песнями, искусством, а его не считаю артистом. Это абсолютно маргинальная история, и обсуждать его с точки зрения комитета по культуре я считаю неправильным. Это вообще дело правоохранительных структур, потому что человек нарушает общественный порядок.
Александр Шолохов
первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре

"В административном праве есть все положения, касающиеся нарушения общественного порядка, в том числе и нецензурной брани. К тому накладывается еще целый букет законодательных норм, которые относятся, например, к интернету и так далее", – говорит депутат.

Моргенштерн ведет себя "асоциально", считает Шолохов. "То, что он на этом получает известность, а еще и заработок, – вообще это, конечно, прискорбно", – возмущается депутат.

Ранее продюсер музыкальных проектов Павел Рудченко рассказал, что Моргенштерн в новом треке "Домой" пытается вызвать жалость к себе из-за того, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил его в пропаганде наркотиков. По словам продюсера, история оказалась для Моргенштерна очень выгодной и он будет еще какое-то время хайпиться на этом.

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