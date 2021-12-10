Моргенштерну может грозить ответственность за мат в песнях – депутат Госдумы

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Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Александр Шолохов рассказал Москве 24, что за мат в песнях Моргенштерну может грозить административная ответственность.

10 декабря Моргенштерн выпустил клип "Домой", в котором рассказывает о своем отъезде и показывает, как радуется жизни в ОАЭ вместе с супругой Диларой. В треке он заявляет, что "уехал из России, ведь там стало холодно". За первые часы после публикации клип исполнителя собрал уже более 2 млн просмотров. В тексте песни содержатся нецензурные слова.

По мнению Шолохова, использовать мат в песнях недопустимо.





Александр Шолохов первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Я вообще не считаю это песнями, искусством, а его не считаю артистом. Это абсолютно маргинальная история, и обсуждать его с точки зрения комитета по культуре я считаю неправильным. Это вообще дело правоохранительных структур, потому что человек нарушает общественный порядок.

"В административном праве есть все положения, касающиеся нарушения общественного порядка, в том числе и нецензурной брани. К тому накладывается еще целый букет законодательных норм, которые относятся, например, к интернету и так далее", – говорит депутат.

Моргенштерн ведет себя "асоциально", считает Шолохов. "То, что он на этом получает известность, а еще и заработок, – вообще это, конечно, прискорбно", – возмущается депутат.

Ранее продюсер музыкальных проектов Павел Рудченко рассказал, что Моргенштерн в новом треке "Домой" пытается вызвать жалость к себе из-за того, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил его в пропаганде наркотиков. По словам продюсера, история оказалась для Моргенштерна очень выгодной и он будет еще какое-то время хайпиться на этом.

