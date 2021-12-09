Концертный директор Моргенштерна опроверг дату его возвращения

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Концертный директор Моргенштерна заявил, что не говорил о конкретном дне возвращения рэпера в Москву.

"Но я же не уточнил, в какой четверг. А я вам не скажу, в какой четверг. Но в какой-то из четвергов точно вернется", – сказал он "360".

Ранее в одном из фан-аккаунтов артиста был опубликован трек "Домой". В связи с этим у его концертного директора спросили, может ли это означать, что Моргенштерн скоро вернется. В своем ответе на вопрос он указал лишь день недели – четверг.

До этого глава СК РФ Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками через социальные сети. После этого распространилась информация, что рэпер покинул страну, отправившись с женой и охранником в Белоруссию.

Юрист Мария Ярмуш рассказала, что заявление главы СК РФ не является процессуальным решением в отношении Моргенштерна. По ее словам, Бастрыкиным всего лишь была дана оценка его поведения.

