Продюсер назвал пиаром историю с "побегом" рэпера Моргенштерна из России

Концерт рэпера Моргенштерна, который должен был пройти 26 ноября в Москве, перенесли на 2022 год. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что популярный исполнитель уехал в Белоруссию, а затем – в Дубай. Об отъезде Моргенштерна из страны стало известно после слов главы СК России Александра Бастрыкина, который обвинил музыканта в торговле запрещенными веществами в соцсетях. Разбираемся, действительно ли рэпер покинул Россию из-за этого заявления или же просто решил таким образом пропиариться.



Отмена концерта и "побег" из страны

В московском клубе Gipsy сообщили о переносе концерта рэпера Моргенштерна, который был назначен на 26 ноября. Организаторы предлагают всем желающим вернуть билеты или же использовать их для похода на концерт другого исполнителя и получить еще 1 000 рублей на бар.





из сообщения клуба Gipsy Друзья, к сожалению, Моргенштерн не сможет выступить в Gipsy. Концерт переносится на 2022 год. Мы сделали все, что в наших силах. Не ругайтесь, вы же понимаете, это произошло по независящим от нас причинам.

Во вторник, 23 ноября, председатель СК РФ Александр Бастрыкин в ходе научно-практической конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека" сделал заявление относительно творчества Моргенштерна. По его словам, артист, по сути, занимается торговлей наркотиками в соцсетях и при этом вовлекает в свою сферу общения молодежь.

На следующий день, 24 ноября, в СМИ появилась информация о том, что рэпера вместе с женой видели при посадке на поезд, который следовал из Москвы в Минск. Концертный директор Моргенштерна объяснил, что артист уехал в Белоруссию выступить на частном мероприятии. Тогда же друг рэпера, член Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов заявил, что музыкант не вел никаких разговоров о побеге.

Позднее в СМИ появились публикации о том, что Моргенштерн улетел в ОАЭ. Туда артист якобы отправился из Минска и сейчас находится в одном из отелей Дубая. Однако официального подтверждения эта информация так и не получила. Москва 24 связалась с адвокатом рэпера Сергеем Жориным, чтобы выяснить, где сейчас находится артист. На вопрос о том, действительно ли его подопечный улетел в Эмираты, юрист не смог ответить.

"Я, к сожалению, не обладаю никакой информацией, поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть", – сообщил Жорин.

Ранее юрист Мария Ярмуш рассказала, что заявление главы СК РФ не является процессуальным решением в отношении Моргенштерна. По ее словам, Бастрыкиным всего лишь была дана оценка его поведения. Однако это не означает, что против артиста возбудят уголовное дело, считает юрист.



Продуманный пиар?

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Продюсер музыкальных проектов Павел Рудченко назвал происходящее продуманной пиар-историей артиста. Об этом эксперт заявил в беседе с Москвой 24.

"Несомненно, это пиар-ход, потому как Моргенштерн – одиозная фигура и он в принципе выстроил свой бренд на пиаре. Он интересен как именно скандальная фигура", – сказал продюсер.





Павел Рудченко продюсер музыкальных проектов Все его перемещения из одной страны в другую – это тоже продуманная история, и на этом она не закончится. Из нее сплетется какая-то интересная штука, за которой мы будем потом наблюдать. Не удивлюсь тому, что Моргенштерн действительно поехал в Дубай. В последнее время он был там на фестивалях, выступая хедлайнером.

В свою очередь, друг рэпера Ростислав Мурзагулов рассказал Москве 24, что Моргенштерну нечего бояться и не от чего убегать.

"Я думаю, что сейчас он выполнит контрактные обязательства в других городах, странах и вернется, будет дальше заниматься своими творческими планами в России. Их у него много, он спокойно планировал еще все это несколько дней назад, когда эта истерика была в самом разгаре", – объяснил друг артиста.





Ростислав Мурзагулов друг Моргенштерна Он никаких преступлений не совершал. Я знаю это, поэтому думаю, что все недоразумение просто связано с тем, что он очень яркий и влиятельный человек. По опросам солидных социологических служб, один из самых влиятельных людей в стране, а среди молодежи – самый влиятельный, поэтому весь этот хайп связан именно с этим.

Переносы выступлений, в частности отмену концерта рэпера в Москве, Мурзагулов назвал нормальным явлением. "В ковидную эпоху очень много ограничений и люди смотрят – билеты продали, не продали, а сколько народу можем пустить. Я думаю, что и с этим тоже может быть связано", – пояснил он.

Друг артиста призвал не искать черную кошку в темной комнате, может быть, ее там и нет, подытожил он.



Соболева Илона, Медведева Светлана