Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

15:19

Главная / Истории /

Продюсер назвал пиаром историю с "побегом" рэпера Моргенштерна из России

Побег или пиар? Почему рэпер Моргенштерн отменил концерт и уехал из страны
культура

Концерт рэпера Моргенштерна, который должен был пройти 26 ноября в Москве, перенесли на 2022 год. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что популярный исполнитель уехал в Белоруссию, а затем – в Дубай. Об отъезде Моргенштерна из страны стало известно после слов главы СК России Александра Бастрыкина, который обвинил музыканта в торговле запрещенными веществами в соцсетях. Разбираемся, действительно ли рэпер покинул Россию из-за этого заявления или же просто решил таким образом пропиариться.

Отмена концерта и "побег" из страны

В московском клубе Gipsy сообщили о переносе концерта рэпера Моргенштерна, который был назначен на 26 ноября. Организаторы предлагают всем желающим вернуть билеты или же использовать их для похода на концерт другого исполнителя и получить еще 1 000 рублей на бар.

Друзья, к сожалению, Моргенштерн не сможет выступить в Gipsy. Концерт переносится на 2022 год. Мы сделали все, что в наших силах. Не ругайтесь, вы же понимаете, это произошло по независящим от нас причинам.
из сообщения клуба Gipsy

Во вторник, 23 ноября, председатель СК РФ Александр Бастрыкин в ходе научно-практической конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека" сделал заявление относительно творчества Моргенштерна. По его словам, артист, по сути, занимается торговлей наркотиками в соцсетях и при этом вовлекает в свою сферу общения молодежь.

На следующий день, 24 ноября, в СМИ появилась информация о том, что рэпера вместе с женой видели при посадке на поезд, который следовал из Москвы в Минск. Концертный директор Моргенштерна объяснил, что артист уехал в Белоруссию выступить на частном мероприятии. Тогда же друг рэпера, член Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов заявил, что музыкант не вел никаких разговоров о побеге.

Позднее в СМИ появились публикации о том, что Моргенштерн улетел в ОАЭ. Туда артист якобы отправился из Минска и сейчас находится в одном из отелей Дубая. Однако официального подтверждения эта информация так и не получила. Москва 24 связалась с адвокатом рэпера Сергеем Жориным, чтобы выяснить, где сейчас находится артист. На вопрос о том, действительно ли его подопечный улетел в Эмираты, юрист не смог ответить.

"Я, к сожалению, не обладаю никакой информацией, поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть", – сообщил Жорин.

Ранее юрист Мария Ярмуш рассказала, что заявление главы СК РФ не является процессуальным решением в отношении Моргенштерна. По ее словам, Бастрыкиным всего лишь была дана оценка его поведения. Однако это не означает, что против артиста возбудят уголовное дело, считает юрист.

Продуманный пиар?

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Продюсер музыкальных проектов Павел Рудченко назвал происходящее продуманной пиар-историей артиста. Об этом эксперт заявил в беседе с Москвой 24.

"Несомненно, это пиар-ход, потому как Моргенштерн – одиозная фигура и он в принципе выстроил свой бренд на пиаре. Он интересен как именно скандальная фигура", – сказал продюсер.

Все его перемещения из одной страны в другую – это тоже продуманная история, и на этом она не закончится. Из нее сплетется какая-то интересная штука, за которой мы будем потом наблюдать. Не удивлюсь тому, что Моргенштерн действительно поехал в Дубай. В последнее время он был там на фестивалях, выступая хедлайнером.
Павел Рудченко
продюсер музыкальных проектов

В свою очередь, друг рэпера Ростислав Мурзагулов рассказал Москве 24, что Моргенштерну нечего бояться и не от чего убегать.

"Я думаю, что сейчас он выполнит контрактные обязательства в других городах, странах и вернется, будет дальше заниматься своими творческими планами в России. Их у него много, он спокойно планировал еще все это несколько дней назад, когда эта истерика была в самом разгаре", – объяснил друг артиста.

Он никаких преступлений не совершал. Я знаю это, поэтому думаю, что все недоразумение просто связано с тем, что он очень яркий и влиятельный человек. По опросам солидных социологических служб, один из самых влиятельных людей в стране, а среди молодежи – самый влиятельный, поэтому весь этот хайп связан именно с этим.
Ростислав Мурзагулов
друг Моргенштерна

Переносы выступлений, в частности отмену концерта рэпера в Москве, Мурзагулов назвал нормальным явлением. "В ковидную эпоху очень много ограничений и люди смотрят – билеты продали, не продали, а сколько народу можем пустить. Я думаю, что и с этим тоже может быть связано", – пояснил он.

Друг артиста призвал не искать черную кошку в темной комнате, может быть, ее там и нет, подытожил он.

Читайте также


Соболева Илона, Медведева Светлана

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать