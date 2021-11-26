Продюсер назвал пиаром историю с "побегом" рэпера Моргенштерна из России

Концерт рэпера Моргенштерна, который должен был пройти 26 ноября в Москве, перенесли на 2022 год. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что популярный исполнитель уехал в Белоруссию, а затем – в Дубай. Об отъезде Моргенштерна из страны стало известно после слов главы СК России Александра Бастрыкина, который обвинил музыканта в торговле запрещенными веществами в соцсетях. Разбираемся, действительно ли рэпер покинул Россию из-за этого заявления или же просто решил таким образом пропиариться.
Отмена концерта и "побег" из страны
В московском клубе Gipsy сообщили о переносе концерта рэпера Моргенштерна, который был назначен на 26 ноября. Организаторы предлагают всем желающим вернуть билеты или же использовать их для похода на концерт другого исполнителя и получить еще 1 000 рублей на бар.
Во вторник, 23 ноября, председатель СК РФ Александр Бастрыкин в ходе научно-практической конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека" сделал заявление относительно творчества Моргенштерна. По его словам, артист, по сути, занимается торговлей наркотиками в соцсетях и при этом вовлекает в свою сферу общения молодежь.
На следующий день, 24 ноября, в СМИ появилась информация о том, что рэпера вместе с женой видели при посадке на поезд, который следовал из Москвы в Минск. Концертный директор Моргенштерна объяснил, что артист уехал в Белоруссию выступить на частном мероприятии. Тогда же друг рэпера, член Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов заявил, что музыкант не вел никаких разговоров о побеге.
Позднее в СМИ появились публикации о том, что Моргенштерн улетел в ОАЭ. Туда артист якобы отправился из Минска и сейчас находится в одном из отелей Дубая. Однако официального подтверждения эта информация так и не получила. Москва 24 связалась с адвокатом рэпера Сергеем Жориным, чтобы выяснить, где сейчас находится артист. На вопрос о том, действительно ли его подопечный улетел в Эмираты, юрист не смог ответить.
"Я, к сожалению, не обладаю никакой информацией, поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть", – сообщил Жорин.
Ранее юрист Мария Ярмуш рассказала, что заявление главы СК РФ не является процессуальным решением в отношении Моргенштерна. По ее словам, Бастрыкиным всего лишь была дана оценка его поведения. Однако это не означает, что против артиста возбудят уголовное дело, считает юрист.
Продуманный пиар?
Продюсер музыкальных проектов Павел Рудченко назвал происходящее продуманной пиар-историей артиста. Об этом эксперт заявил в беседе с Москвой 24.
"Несомненно, это пиар-ход, потому как Моргенштерн – одиозная фигура и он в принципе выстроил свой бренд на пиаре. Он интересен как именно скандальная фигура", – сказал продюсер.
В свою очередь, друг рэпера Ростислав Мурзагулов рассказал Москве 24, что Моргенштерну нечего бояться и не от чего убегать.
"Я думаю, что сейчас он выполнит контрактные обязательства в других городах, странах и вернется, будет дальше заниматься своими творческими планами в России. Их у него много, он спокойно планировал еще все это несколько дней назад, когда эта истерика была в самом разгаре", – объяснил друг артиста.
Переносы выступлений, в частности отмену концерта рэпера в Москве, Мурзагулов назвал нормальным явлением. "В ковидную эпоху очень много ограничений и люди смотрят – билеты продали, не продали, а сколько народу можем пустить. Я думаю, что и с этим тоже может быть связано", – пояснил он.
Друг артиста призвал не искать черную кошку в темной комнате, может быть, ее там и нет, подытожил он.
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