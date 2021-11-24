Юрист рассказала, грозит ли Моргенштерну уголовное преследование в РФ

В СМИ появились сообщения о том, что популярный рэп-исполнитель Моргенштерн уехал из России в Белоруссию. О его отбытии стало известно после заявления главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который обвинил музыканта в торговле наркотиками через социальные сети. Выясняем, могут ли против артиста возбудить уголовное дело.
Побег на концерт?
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 23 ноября во время научно-практической конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека" высказался по поводу рэпера Алишера Моргенштерна. В своем выступлении он обвинил исполнителя в торговле наркотиками.
"Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях. Вовлекает в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи", – заявил глава СК.
Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин ответил на обвинения, отметив, что высказывание Бастрыкина вызывает недоумение.
Свое мнение по поводу заявления главы СК высказал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, задачей Следственного комитета является выдвижение обвинений, подкрепленных доказательствами.
"Выдвигать обвинения, подкрепленные доказательствами, аргументами, – это прерогатива исключительно Следственного комитета. Это функция Следственного комитета, мы не можем вмешиваться в реализацию этих функций", – пояснил он.
Вместе с тем 24 ноября в СМИ появилась информация, что Моргенштерна с супругой Диларой видели при посадке на поезд в Смоленске, который следовал из Москвы в Минск. Адвокат музыканта Жорин рассказал журналистам, что у него нет информации о местонахождении подопечного. В свою очередь, концертный директор артиста заявил, что у рэпера в республике состоится частное выступление.
"В Белоруссии есть, да, запланировано одно событие. Это частное мероприятие, не готов вам сейчас ничего рассказать", – пояснил он изданию Daily Storm.
Друг рэпера, член Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов заявил, что никаких разговоров о побеге музыкант не вел, сообщает News.ru.
Также Мурзагулов добавил, что у Моргенштерна ранее действительно были проблемы с наркотиками, но он сейчас стал ярым противником запрещенных веществ.
"Уже несколько лет, как он понимает... (что это вредно. – Прим. ред.) и всех своих друзей от этого отталкивает", – заключил друг рэпера.
Грозит тюремный срок?
Юрист Мария Ярмуш в разговоре с Москвой 24 отметила, что глава СК Александр Бастрыкин просто выступал с докладом – это не было процессуальное решение в отношении Моргенштерна.
"Была дана некая оценка его поведения в качестве певца и человека, который ведет активную медиадеятельность. У нас свобода слова, и у Бастрыкина, вероятно, были основания делать такие заявления. Но это совершенно не означает, что сейчас против певца возбудят уголовное дело", – пояснила эксперт.
По словам юриста, пока рано говорить о возможном наказании для рэпера, так как не было конкретных фактов, выдвинутых против него. При этом все статьи, связанные с распространением наркотиков, – это тяжкие преступления, подчеркнула Ярмуш.
"Сроки реальные и могут быть больше 5–8 лет. Все зависит от того, какой состав преступления устанавливают в результате следственных действий", – рассказала эксперт.
Ярмуш считает, что Моргенштерн вряд ли уехал в Белоруссию, чтобы избежать уголовного преследования. Она отметила, что республика все равно выдаст любого гражданина Российской Федерации по запросу компетентных органов нашей страны.
Летом 2021 года Зюзинский суд Москвы оштрафовал Моргенштерна за пропаганду наркотиков в песнях и клипах "Розовое вино – 2" и Family на 100 тысяч рублей. Тогда артист заявлял, что в музыкальных композициях слова о наркотических средствах произносит другой музыкант – рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев). Штраф был обжалован, однако Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции.
Осенью в суде оказалось еще одно дело о пропаганде наркотиков в отношении лейбла "Раймс Мьюзик". Претензии были предъявлены к песням Моргенштерна и Элджея. В суде сообщили, что в тексте трека Элджея Hello Kitty упоминаются наркотики, а в песне Моргенштерна "Виски на завтрак" усматривается положительная характеристика их употребления.
Читайте также
Федотов Анатолий, Медведева Светлана