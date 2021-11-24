Юрист рассказала, грозит ли Моргенштерну уголовное преследование в РФ

В СМИ появились сообщения о том, что популярный рэп-исполнитель Моргенштерн уехал из России в Белоруссию. О его отбытии стало известно после заявления главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который обвинил музыканта в торговле наркотиками через социальные сети. Выясняем, могут ли против артиста возбудить уголовное дело.



Побег на концерт?

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 23 ноября во время научно-практической конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека" высказался по поводу рэпера Алишера Моргенштерна. В своем выступлении он обвинил исполнителя в торговле наркотиками.

"Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях. Вовлекает в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи", – заявил глава СК.

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин ответил на обвинения, отметив, что высказывание Бастрыкина вызывает недоумение.





Сергей Жорин адвокат Моргенштерна В данной ситуации, что мы об этом думаем и как мы будем реагировать, имеет второстепенное значение. Важно, как на это отреагируют подчиненные Александра Ивановича. Не будут ли они это воспринимать как призыв к действию. Я думаю, не нужно говорить, что Моргенштерн не занимается торговлей наркотиками.

Свое мнение по поводу заявления главы СК высказал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, задачей Следственного комитета является выдвижение обвинений, подкрепленных доказательствами.

"Выдвигать обвинения, подкрепленные доказательствами, аргументами, – это прерогатива исключительно Следственного комитета. Это функция Следственного комитета, мы не можем вмешиваться в реализацию этих функций", – пояснил он.

Вместе с тем 24 ноября в СМИ появилась информация, что Моргенштерна с супругой Диларой видели при посадке на поезд в Смоленске, который следовал из Москвы в Минск. Адвокат музыканта Жорин рассказал журналистам, что у него нет информации о местонахождении подопечного. В свою очередь, концертный директор артиста заявил, что у рэпера в республике состоится частное выступление.

"В Белоруссии есть, да, запланировано одно событие. Это частное мероприятие, не готов вам сейчас ничего рассказать", – пояснил он изданию Daily Storm.

Друг рэпера, член Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов заявил, что никаких разговоров о побеге музыкант не вел, сообщает News.ru.





Ростислав Мурзагулов друг Моргенштерна Я с Алишером общался на днях. Он совершенно спокойно планировал свою работу... Я неплохо его знаю, никакой преступной деятельностью он никогда не занимался, тем более такой тяжелой, как торговля наркотиками. Я думаю, что здесь, конечно, уважаемого нашего руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина кто-то дезинформировал.

Также Мурзагулов добавил, что у Моргенштерна ранее действительно были проблемы с наркотиками, но он сейчас стал ярым противником запрещенных веществ.

"Уже несколько лет, как он понимает... (что это вредно. – Прим. ред.) и всех своих друзей от этого отталкивает", – заключил друг рэпера.



Грозит тюремный срок?

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Юрист Мария Ярмуш в разговоре с Москвой 24 отметила, что глава СК Александр Бастрыкин просто выступал с докладом – это не было процессуальное решение в отношении Моргенштерна.

"Была дана некая оценка его поведения в качестве певца и человека, который ведет активную медиадеятельность. У нас свобода слова, и у Бастрыкина, вероятно, были основания делать такие заявления. Но это совершенно не означает, что сейчас против певца возбудят уголовное дело", – пояснила эксперт.





Мария Ярмуш юрист Для того чтобы возбудить уголовное дело, нужно установить, что в действиях Моргенштерна содержится состав преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ. Не исключаю, что если действительно эта информация подтвердится, то, конечно, уголовное дело может быть возбуждено.

По словам юриста, пока рано говорить о возможном наказании для рэпера, так как не было конкретных фактов, выдвинутых против него. При этом все статьи, связанные с распространением наркотиков, – это тяжкие преступления, подчеркнула Ярмуш.

"Сроки реальные и могут быть больше 5–8 лет. Все зависит от того, какой состав преступления устанавливают в результате следственных действий", – рассказала эксперт.

Ярмуш считает, что Моргенштерн вряд ли уехал в Белоруссию, чтобы избежать уголовного преследования. Она отметила, что республика все равно выдаст любого гражданина Российской Федерации по запросу компетентных органов нашей страны.





Мария Ярмуш юрист У нас подписано соглашение о взаимной помощи по уголовным делам, поэтому Белоруссия – это не та страна, где можно скрыться от преследования российских правоохранителей.

Летом 2021 года Зюзинский суд Москвы оштрафовал Моргенштерна за пропаганду наркотиков в песнях и клипах "Розовое вино – 2" и Family на 100 тысяч рублей. Тогда артист заявлял, что в музыкальных композициях слова о наркотических средствах произносит другой музыкант – рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев). Штраф был обжалован, однако Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции.

Осенью в суде оказалось еще одно дело о пропаганде наркотиков в отношении лейбла "Раймс Мьюзик". Претензии были предъявлены к песням Моргенштерна и Элджея. В суде сообщили, что в тексте трека Элджея Hello Kitty упоминаются наркотики, а в песне Моргенштерна "Виски на завтрак" усматривается положительная характеристика их употребления.



Федотов Анатолий, Медведева Светлана