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19:42

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В Москве состоялась эпатажная свадьба рэпера Моргенштерна

Выкуп мелочью и конопляный торт: как Моргенштерн отметил свою свадьбу
культура

Скандальный рэпер Алишер Моргенштерн 31 августа женился на своей избраннице Диларе Зинатуллиной. Молодожены активно публиковали кадры с церемонии в своих социальных сетях. Для банкета специально подготовили теплоход с видом на "Москва-Сити". Рассказываем, чем запомнится торжество эксцентричного артиста.

Фото: instagram.com/influesii

АД в последний день лета

Банкет в честь Моргенштерна и Дилары решено было провести на теплоходе, который причалил к набережной Тараса Шевченко неподалеку от "Москва-Сити". В распоряжении Москвы 24 оказались кадры подготовки судна к свадьбе. На входе влюбленные должны были пройти через арку из розовых шариков и оказаться на палубе.

Рядом с теплоходом заметили салатовую "Оку" с надписью "МоргеншSHREK family" и изображением героев популярного мультфильма. Торжественный зал на борту выглядел не очень помпезно: расставленные буквой П столы будто бы из школьной столовой и небольшой экран для проектора. Возможно, это элемент эпатажа от неординарного музыканта.

Сам теплоход был украшен плакатом "Алишер и Дилара" с датой: 31.08.2021. На нем же рядом с ангелом было изображено сердечко, в котором написаны первые буквы имен молодоженов – АД.

Свадьба Моргенштерна пройдет на черном теплоходе возле "Москва-Сити"

В СМИ появилась информация о главном угощении для гостей церемонии. Известный кондитер Марина Синицкая рассказала Life, что к торжеству приготовила торт весом 666 килограммов. Эти же цифры красуются на лице Моргенштерна. Высота исполинского угощения составила 166,6 сантиметра. На его создание, по словам Синицкой, ушло 3 тысячи яиц, 200 килограммов крема, 50 килограммов сливочного масла и 50 килограммов шоколада.

Любопытны и оригинальные ингредиенты для лакомства. Для приготовления торта к свадьбе Моргенштерна и Дилары использовали 33 килограмма ядер конопли и 33 килограмма конопляной муки.

Это наш авторский десерт – конопляный торт. На самом деле он не имеет никакого "волшебного" эффекта.
Марина Синицкая
кондитер

Гостям на входе выдавали специальные браслеты с надписью "AD" и датой свадьбы. Ряд источников утверждает, что стать частью звездного банкета можно было за деньги. По данным СМИ, цена за билет стартовала от 50 тысяч рублей.

Фото: instagram.com/influesii

Снял штаны перед входом в ЗАГС

Свадьбе по традиции предшествовал выкуп невесты. На видео никакой роскоши. Весь процесс оформили максимально приближенно к рядовой свадьбе. Если только не считать камер, телохранителей и телеведущую Ксению Собчак, которая активно публиковала происходящее в соцсетях. В сторис она намекнула на то, что будет ведущей торжества.

На выкуп Моргенштерн приехал на Daewoo Nexia в мешковатом сером костюме и круглых очках. В руках у него был букет из популярных конфет на палочке. Перед входом в подъезд обычного жилого дома рэпер взял в руки телефон, набрал воздуха в грудь и проорал матом, как он любит свою невесту. В Instagram Ксении Собчак есть видео, где Моргенштерн для выкупа возлюбленной пересчитывает мелочь на лестничной клетке.

"Что, напоминает молодость?" – спрашивает рэпер у телеведущей на одном из роликов.

Первые гости начали собираться на свадьбе Моргенштерна

На видео также попал один из конкурсов для выкупа невесты. Моргенштерну вручили яблоко с воткнутыми в него зубочистками. Исполнитель должен был говорить комплименты своей возлюбленной, пока не вытянет короткую. Своими фразами жених изрядно повеселил публику.

Диларочка, ты у меня самая сексуальная. И не воняешь.
Алишер Моргенштерн на выкупе невесты

Сама невеста перед камерами предстала в белоснежном роскошном платье. Перед ЗАГСом к влюбленным подошли два парня, чтобы сфотографироваться. Для более яркого и запоминающегося снимка Моргенштерн решил снять штаны. Сама церемония, судя по всему, прошла в традиционной обстановке. Выйдя из зала бракосочетаний, Моргенштерн на радостях решил сплясать.

Суета вокруг артиста разозлила депутата Госдумы Виталия Милонова. В эфире радиостанции "Говорит Москва" парламентарий не стеснялся в выражениях. Он призвал "ликвидировать" Моргенштерна и других артистов, пропагандирующих наркотики.

Я как гуманист, как правозащитник выступаю против смертной казни, поэтому предлагаю предоставить Моргенштерну "столыпинский" вагон и выбрать любое направление. Такого мусора нам в стране не нужно.
Виталий Милонов
депутат Госдумы

Самой паре Милонов дал максимум год, после чего, по его словам, молодые разойдутся, а Дилара будет лить горючие слезы на передаче у Андрея Малахова, резюмировал Милонов.

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