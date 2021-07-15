Моргенштерн добился снижения штрафа за плагиат

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Рэперу Моргенштерну уменьшили сумму штрафа за плагиат с 300 до 50 тысяч рублей. Соответствующее решение принял Верховный суд Башкирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

300 тысяч рублей с Моргенштерна взыскал Кировский районный суд 25 марта за незаконное использование песни "Владимир Путин молодец" шоумена Олега Лихачева. Также артист должен был оплатить госпошлину в размере 6,5 тысячи рублей.

Однако Моргенштерн обжаловал это решение.

"Верховный суд республики изменил решение суда первой инстанции, определив взыскать с Алишера Моргенштерна в пользу истца Олега Лихачева компенсацию за нарушение исключительных прав на музыкальное произведение в размере 50 тысяч рублей, расходы по уплате госпошлины в размере 2 тысяч рублей", – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Моргенштерн заявил о готовности дойти до Верховного суда с целью оспорить штраф за пропаганду наркотиков. Адвокат исполнителя Сергей Жорин рассказал, что в ходе последнего заседания суда часть ходатайств со стороны защиты была удовлетворена.

7 июля в Московском городском суде рассмотрели апелляционную жалобу на решение назначить в отношении исполнителя штраф в размере 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. В результате решение Зюзинского районного суда по делу рэпера было признано законным.

Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипах. Защита попросила суд не использовать крайнюю меру в виде приостановления деятельности ИП рэпера. При этом сам Моргенштерн на заседании заявил, что не будет настаивать на правосудии.

