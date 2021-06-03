Моргенштерна оштрафовали на 100 тыс рублей за пропаганду наркотиков в клипах

Фото: Агенство "Москва"/ пресс-служба Зюзинского суда
Рэпера Алишера Валеева (Моргенштерн) оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в видеоклипах. Решение принял Зюзинский суд столицы.
"Суд признал Валеева виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры")", – говорится в сообщении пресс-службы суда.
Защита попросила суд не использовать крайнюю меру в виде приостановления деятельности ИП рэпера. Сам Моргенштерн на заседании заявил, что не будет настаивать на правосудии.
"Просто когда ты популярный и востребованный, все хотят отщипнуть кусочек этой востребованности и популярности от тебя. Но мне не жалко. Я человек щедрый, я делюсь", – заявил певец.
Также он отметил, что в этих композициях строки со словами о наркотиках произносит не он, а другой музыкант.
Адвокат рэпера Сергей Жорин сообщил ТАСС, что решение суда будет обжаловано.
"Сегодня нам отказали во всех ходатайствах, а их было около 15: суд отказался допросить свидетелей, явку которых мы обеспечили, отказался приобщить адвокатские опросы других свидетелей, отказал в назначении фоноскопической экспертизы и во многом другом", – сказал адвокат.
По его словам, защите не предоставили возможность доказать невиновность Валеева. Дело рассматривалось без прессы из-за санитарных ограничений.
Ранее Моргенштерн перед заседанием в Зюзинском районном суде заявил, что не признает вину в пропаганде наркотиков. Кроме того, исполнитель подчеркнул, что для "победы над ним" необходимо действовать по-другому.
В апреле главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России возбудило административное дело в отношении певца. Причиной стали его клипы на песни "Розовое вино – 2" и Family.
Экспертиза, проведенная "Московским исследовательским центром", подтвердила наличие пропаганды наркотических веществ в двух клипах Моргенштерна.
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