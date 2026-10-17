Пять летевших из Турции самолетов развернулись на пути в Москву

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Пять рейсов турецкой авиакомпании Turkish Airlines, направлявшихся из Антальи в Москву, изменили маршрут и возвращаются в Турцию. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе перевозчика.

По данным авиакомпании, самолеты должны были прибыть в московский аэропорт Внуково. Вместо этого экипажи приняли решение развернуть воздушные суда и направить их обратно в Турцию.

Как минимум один из пяти самолетов совершит посадку в Стамбуле. Информация о дальнейших маршрутах остальных рейсов не приводится.

Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Ограничения также затронули Шереметьево.