Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Рэпер Алишер Валеев, более известный как Моргенштерн, рассказал о проблемах со здоровьем. Об этом сообщает News.ru.

По словам музыканта, он был госпитализирован из-за камней в почках. Он заявил, что боялся этого всю жизнь и такой "адской боли" давно не чувствовал.

"Это так отвратительно <...>. Ничего важнее в этой жизни нет, чем здоровье. Если у вас нет здоровья, то все остальное <...> вообще не нужно. Я давно не чувствовал такую физическую боль", – рассказал он.

Рэпер призвал подписчиков правильно питаться, не употреблять наркотики и спиртное.

Ранее Моргенштерн перед заседанием в Зюзинском районном суде заявил, что не признает вину в пропаганде наркотиков. Кроме того, исполнитель заявил, что для "победы над ним" необходимо действовать по-другому.

В апреле главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России возбудило административное дело в отношении певца. Причиной стали его клипы на песни "Розовое вино – 2" и Family.

Экспертиза, проведенная "Московским исследовательским центром", подтвердила наличие пропаганды наркотических веществ в двух клипах Моргенштерна.