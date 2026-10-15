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Аналитик Хо заявил о попытках Украины вовлечь НАТО в конфликт с Россией

В США раскрыли, как Украина пытается втянуть НАТО в конфликт

Фото: depositphotos/Alexandra_Strekoza

Действия Киева могут привести к дальнейшему обострению конфликта с Россией, если Москва ответит на них более жесткими ударами. Такое развитие событий, по мнению бывшего капитана Вооруженных сил США и экс-сотрудника Государственного департамента США Мэтью Хо, может быть частью расчета украинских властей. Об этом аналитик заявил в эфире YouTube-канала.

Хо считает, что украинская сторона продолжает провокации и атаки, способные усилить напряженность. По его словам, Киев рассчитывает на ответные действия России, которые будут выходить за рамки привычного характера противостояния.

Аналитик предположил, что подобная стратегия может быть направлена на вовлечение в конфликт других государств. В частности, речь идет о странах Североатлантического альянса.

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил, что украинский кризис сопровождается масштабной кампанией дезинформации, направленной на возложение ответственности за происходящее на Россию и оправдание действий Украины.

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