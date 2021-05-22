Прокуратура проверит клип Моргенштерна и DJ Smash на предмет оскорбления чувств верующих

Фото: youtube.com/MORGENSHTERN
Столичная прокуратура отправила клип Моргенштерна и DJ Smash "Новая волна" на психолого-лингвистическую экспертизу, чтобы специалисты дали ему правовую оценку на предмет возможного оскорбления чувств верующих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо в ответ на обращение главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова.
По его словам, результаты исследования, которое проведет ГБУ Москвы "МИЦ", ожидаются не ранее IV квартала 2021 года. Кроме того, согласно документу, в настоящее время не представляется возможным дать видеоклипу правовую оценку.
"Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется", – говорится в тексте.
В начале апреля Гаврилов направил обращения на имя генпрокурора России Игоря Краснова с просьбой проверить видео на наличие признаков экстремизма, а также в Роскомнадзор, чтобы заблокировать доступ к материалу.
По словам парламентария, стоит обратить пристальное внимание на клип, в котором исполнители в костюмах, стилизованных под католические сутаны, танцуют в храме.
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