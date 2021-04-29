Моргенштерн отреагировал на решение Украины признать его угрозой

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Моргенштерн высказался о решении украинских властей внести его в черный список. Короткий ролик музыкант записал для личного Instagram-аккаунта.

"Украина, концертов не будет. Кто-то думает, что я угроза для вашей нации", – заявил исполнитель.

В другом видео Моргенштерн выразил уверенность, что рано или поздно сможет выступить на территории Украины. Рэпер также назвал украинских фанатов "братьями".

Ранее стало известно, что российский музыкант попал в новую редакцию списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны.

Моргенштерну запрещено пересекать границу Украины. При этом на лето 2021 года исполнитель планировал концерты в Киеве, Харькове и Запорожье.